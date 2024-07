Nintendo Switch : encore une énigmatique mise à jour sans redémarrage

Récemment, les consoles de la famille Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch - Modèle OLED) ont reçu une mise à jour et sont passées en version 18.1.0. pas grand chose à en dire (voir ici) si ce n'est qu'aujourd'hui, cette mise à jour reçoit à son tour une mise à jour !

En effet, grâce au datamineur OatmealDome, on apprend que les consoles de la famille Switch viennent de recevoir une petite mise à jour discrète ne nécessitant pas de redémarrage et n'entraînant pas de changement de version. Il s'agit, à priori de petites corrections apportées à la dernière mise à jour qui se focalise surtout sur la liste des insultes et des mots "interdits".

A priori, cet update invisible aurait ainsi "mis à jour la liste des gros mots japonais pour bloquer une façon d'écrire "soixante-neuf" (シツクスナイン) qui échappe à la censure".

Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été mis au courant.

