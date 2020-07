L'Histoire de Nintendo : Episode Bis : Récapitulatif de 130 ans d'Histoire

Bonjour à tous ici ggvanrom. Comme vous le savez surement, la rubrique l'Histoire de Nintendo réalisée par Amano s'est achevée il y a maintenant quelques semaines, accompagnée par le départ d'Amano de notre équipe pour se concentrer sur ses projets personnels. Ayant laissé une trace dans notre communauté que ce soit dans les commentaires ou dans ses articles, nous lui souhaitons toute la réussite possible pour ses projets futures.

En guise de cadeau d'adieu, ce dernier s'est fendu d'un ultime article, regroupant les 10 épisodes de sa rubrique. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous et vous souhaitons une bonne lecture !

L'Histoire de Nintendo a pris fin il y a peu. Dans cette rubrique en 10 épisodes, Amano a retracé l'histoire de la société. Vous trouverez ici un lien vers les 10 épisodes de cette rubrique disponibles sur Nintendo-Master.

L'Histoire de Nintendo Episode 1 : De cartes en Gunpei (1889-1970)

Dans ce premier épisode, vivez les 81 premières années de l'histoire de Nintendo. De sa création par Fusajiro Yamauchi jusqu'aux premières créations de l'illustre Gunpei Yokoi, découvrez tout les petits détails de cette période.

L'Histoire de Nintendo : Episode 2 : Coeur électrique (1970-1981)

Le second épisode retrace les années 70. Découvrez la transition de Nintendo des cartes jusqu'au jeu vidéo en passant par les jouets ! Revivez également la naissance d'un petit gorille, un certain Donkey Kong....

L'Histoire de Nintendo : Episode 3 : Jusqu'au sommet du monde (1981-1989)

La NES est une console légendaire, et le Game Boy également. L'épisode 3 de l'Histoire de Nintendo retrace leurs histoires, alors redécouvrez ces consoles mythiques !

L'Histoire de Nintendo : Episode 4 : Epoque légendaire (1989-1995)

La guerre des consoles des années 90. Sans doute une période qui aura bercée l'enfance de pas mal d'entre vous. Pourquoi ne pas la revivre avec le 4ème épisode de L'Histoire de Nintendo ?

L'Histoire de Nintendo : Episode 5 : Une 64 pas si Ultra (1995-2000)

Ce cinquième épisode revient sur l'histoire de la Nintendo 64, console avec un bilan assez mitigé. Revivez aussi la fin de la vie du Game Boy et la naissance de Pokémon dans l'épisode 5 !

L'Histoire de Nintendo : Episode 6 : Contrastes au cube (2000-2005)

La Gamecube, annoncée comme une console incroyable, n'aura pas eu le succès escompté. De même pour le Game Boy Advance, qui a bien moins marché que son prédécesseur. L'épisode 6 revient sur ces 2 consoles.

L'Histoire de Nintendo : Episode 7 : La DS de la Wiictoire (2005-2012)

Après 10 années compliqués, Nintendo revient au sommet, avec la Wii et la Nintendo DS. Redécouvrez leur histoire avec l'épisode 7 de L'Histoire de Nintendo.

L'Histoire de Nintendo : Episode 8 : Wii U, 3DS et Iwata.... L'âge sombre de Nintendo (2012-2017)

La Wii U est encore aujourd'hui le plus gros échec de Nintendo. Des ventes désastreuses et à côté une 3DS qui peine à démarrer et Satoru Iwata dans un état de plus en plus dangereux... L'épisode 8 retrace l'âge sombre de Nintendo.

L'Histoire de Nintendo : Episode 9 : Switchons vers le futur (2017-2020)

L'avant-dernier épisode est consacré à la dernière-née de Nintendo, la Nintendo Switch. Découvrez son histoire, de 2017 à 2020, dans cet épisode.

L'Histoire de Nintendo : Episode final : Un futur rouge Nintendo

Pour ce dernier épisode, Amano résume en quelques dates l'Histoire de Nintendo, avant de se livrer à une interprétation possible du futur. Découvrez également comment certains membres de la rédaction ont vécu avec Nintendo !