L'Histoire de Nintendo : Episode 7 : La DS de la Wiictoire (2005-2012)

Bonjour à tous et bienvenue dans le 7ème épisode de L'Histoire de Nintendo ! Au programme d'aujourd'hui, la Wii et la Nintendo DS dans un épisode malheureusement un peu plus court que d'habitude...

On s’était arrêté en 2005. Le Gamecube est en difficulté face à ses concurrentes, et Nintendo est encore plus bas que lors de la génération N64.

Il va falloir très vite rebondir afin de ne pas repartir pour une 3ème génération en demi-teinte. Yamauchi étant parti, un vent de changement souffle sur la firme japonaise, qui va prendre le plus grand virage de son histoire depuis sa transition dans le domaine du jeu vidéo en 1972 .

Revenons à l’E3 2004. C’est à cet E3 que Nintendo commence à annoncer sa stratégie pour la 7ème génération de console.

Ainsi, Nintendo dévoile sa prochaine console de salon, nommée « Revolution » à l’époque, mais surtout la Nintendo DS, une nouvelle console portable. La firme dit au-revoir à l’appellation « Game Boy ». Cet abandon ne devait d’ailleurs pas avoir lieu à l’origine. La DS était conçue pour combler l’attente jusqu’au prochain modèle de Game Boy.

Cependant, on ne sait rien concernant ce dernier, qui a visiblement été annulé très tôt, étant donné que la DS est devenue très rapidement LA console portable de Nintendo sur la 2nde moitié des années 2000.

La console est présentée à ce fameux E3 2004, où elle est également jouable. 2 jeux sont jouables, la 1ère version de Metroid Prime Hunters et la 1ère version de Mario Kart DS.

La DS est une console portable qui renoue avec le concept de certains Game & Watch, puisqu’elle est composée de 2 écrans, celui du bas est d’ailleurs tactile.

La console sortira fin 2004 ou début 2005 en fonction des continents. Elle connaît des débuts flamboyants, avec par exemple 1,5 million d’exemplaires vendus au Japon en 1 mois. La DS deviendra très vite une valeur sûre, malgré la concurrence plus féroce que jamais, avec la naissance des Smartphones ou l’arrivée de SONY dans ce marché.

Elle aura 3 dérivées : la DS Lite, plus petite et plus légère. La DSi, qui avait une interface bien plus complète avec, entre autre, un appareil photo et la DSi XL, qui était simplement une DSi plus grande. C’est d’ailleurs cette dernière qui a accueilli votre serviteur dans le monde du jeu vidéo, avec New Super Mario Bros., Mario Kart DS et Pokémon Platine…. Je m’en souviens comme si c’était hier…

La DS possède un catalogue gargantuesque, et c’est peu de le dire. Entre les licences Nintendo qui ont connu des épisodes dédiées, avec la 4ème génération de Pokémon ou des licences inédites, comme Le programme cérébral du Dr.Kawashima, la console portable a connu une vie flamboyante de ce côté. Le plombier moustachu renouera d’ailleurs avec les jeux en 2D sur Nintendo DS, avec New Super Mario Bros., sorte de reboot de la série des Super Mario Bros..

Mais le début de la seconde moitié des années 2000 sera marquée par le lancement de la Wii. Cette console marque plusieurs changements pour Nintendo, rien qu’au niveau de son lancement.

Déjà, la date de sortie de la console est très rapprochée d'un continent à l'autre, contrairement aux lancements des versions précédentes.

Là, entre le 19 novembre 2006 et le 9 décembre 2006 , la Wii sera lancée dans la quasi-intégralité du monde. Cependant, elle diffère des précédentes consoles de la firme.

La Wii n’est pas une bête de course, elle n’a pas des graphismes hallucinants. Pour dire, sa puissance est plus proche du Gamecube que de la PS3 et de la Xbox 360. Nintendo arrête, après 2 échecs consécutifs, la course à la puissance, pour se tourner vers d’autres domaines.

C’est le motion gaming qui sera choisi comme fonctionnalité principale de la Wii. Pour l’histoire, comme la DS avec le GBA, la Wii a été conçue comme une console complémentaire du Gamecube. Elle devait permettre « d’élargir » les horizons du jeu vidéo en passant par de nouvelles manières de jouer.

Cependant, avec l’échec du Gamecube, Nintendo abandonne l’idée de lancer plusieurs consoles au même moment et la Wii devient la successeur du Gamecube.

La Wii est la 1ère console Nintendo à posséder des manettes sans fil, les fameuses Wiimote. Décriées par certains et acclamées par d’autres, elles prennent la forme de petites télécommandes avec 6 boutons et une croix directionnelle à prendre dans une main, que l'on peut relier à d’autres accessoires. On pense bien évidemment au Nunchuk, qui intègre un Stick et 2 boutons supplémentaires, mais la Wii est sûrement la console Nintendo avec la NES à avoir le plus d’accessoires bizarres…

Des maracas, une manette plus traditionnelle, un volant, une simili-arbalète, un stick arcade et les célèbres Wii Motion Plus et Wii Balance Board. On peut expliquer ce nombre d’accessoires par le public visé par la Wii.

Wii, ça se prononce « We », qui veut dire « nous ». La Wii est une console qui est non seulement orienté multijoueur, mais qui tente également d’initier un nouveau public au jeu vidéo.

Le succès planétaire de la Wii (plus de 100 millions de consoles vendues, une première pour une console de salon Nintendo) s’explique en partie par le fait qu’elle visait aussi un public jusque là totalement hermétique au jeu vidéo. Et ce pari a fonctionné.

Mais la Wii a aussi eu un excellent catalogue de jeu. Si certaines compagnies de jeu-vidéo ont profité de sa position de leader pour proposer des adaptations à la qualité discutable, comme Call of Duty, la console a eu aussi d’excellentes exclusivités.

The Legend of Zelda : Twilight Princess, jeu de lancement de la console qui renoue avec l'univers de Ocarina of Time, Donkey Kong Country Returns, qui ramène le gorille sur le devant de la scène ou Super Mario Galaxy, qui est encore aujourd’hui considéré par beaucoup comme le meilleur jeu Mario.

Je retiendrai de mon côté Super Smash Bros. Brawl, qui est mon premier Smash, sur lequel j’ai énormément de souvenirs, et qui a accueilli pendant longtemps nos combats du samedi après midi…

Grâce à la Wii, Nintendo va quitter le lent déclin dans lequel la firme s’était engagée depuis 10 ans. La Wii va être en tête de la 7ème génération de console, loin devant la PS3 et la Xbox 360, avec 100 millions de consoles vendues. La DS va également connaître une vie incroyable, finissant à plus de 150 millions de consoles vendues, et étant quasiment à égalité avec la PS2.

Cependant, une console ne peut pas rester éternellement sur le marché. La Wii était déjà dépassée à l’époque de sa sortie, il faut naturellement penser à la suite. Cette fois, pas de « Project Reality », de « Project Dolphin » ou de Revolution, mais un simple « Project Café »…

Est-ce que ce café réussira à devenir un succès planétaire comme la Wii ou va-il devenir une tache sur la nappe de l’Histoire de Nintendo ? L’épisode 8 de L’Histoire de Nintendo répondra à cette question, et il sortira dans 2 semaines !

Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire cet épisode qui était certes un peu plus court que d'habitude, et je m'en excuse... Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour revivre la vie de la WiiU et de la 3DS et en attendant, vous pouvez retrouver les 6 premiers épisodes sur Nintendo-Master !