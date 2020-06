L'Histoire de Nintendo : Episode 9 : Switchons vers le futur (2017-2020)

Bonjour à tous et bienvenue dans l'avant-dernier épisode de L'Histoire de Nintendo. Et oui, déjà... Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à l'histoire très récente de Nintendo, puisque nous parlerons de la Nintendo Switch, de son annonce jusqu'à aujourd'hui, le 28 juin 2020 . Allez, c'est parti, revivons les 3 dernières années qu'il nous reste à parcourir !

Retournons un instant début 2015 . Le 17 mars 2015 lors d’une conférence de presse, Satoru Iwata annonce que la succession de la Wii U est en marche. Nom de code : Nintendo NX. Un nom de projet bien plus vague que les précédents, et qui rappelle les noms initiaux de la Nintendo 64 (Project Reality) et de la Wii (Revolution). Iwata abordera une dernière fois avant sa mort le sujet en juin 2015 , lorsqu’une rumeur qui disait que la console tournerait sous Android prenait de l’ampleur. Le PDG de Nintendo démentira cette déclaration.

La console aurait été présenté à des studios de développement et des éditeurs tiers. lors de l’E3 2015, premier E3 où on sentait que la Wii U était du passé et que Nintendo préparait la suite.

C’est à la fin de l’année 2015 que les chose commencent à s’accélérer. Le kit de développement de la Nintendo NX est proposé aux éditeurs. Il coûte 416 dollars, ce qui est bien moins cher que les 2 500 dollars du kit de développement de la PS4. Certains membres des studios qui auraient reçus le kit déclarent que la console serait une console hybride, qui disposerait d’une mablette, comme la Wii U et son Gamepad.

Cependant, là où le Gamepad fonctionnait de paire avec la Wii U, la mablette de la NX serait capable de tourner sans la console…

C’est à partir de là que les rumeurs iront bon train pendant plus d’un an. Il y aura eu de tout :

Des rumeurs annonçant que la NX serait plus puissante que la PS4 et la Xbox One

La NX serait une console de base portable, mais capable de se connecter à une TV pour devenir de salon et être plus puissante

La NX serait une console de salon Nintendo à cartouche, 20 ans après la sortie de la N64, dernière console à avoir ce système

La NX ferait tourner les jeux mobiles Nintendo

Et bien d’autres rumeurs….

L’histoire de la Nintendo NX va s’accélérer à partir d’ avril 2016 . Nintendo annonce à cette période la sortie de la console pour mars 2017 , en même temps que le report de The Legend of Zelda Wii U, qui sera donc le dernier jeu de la Wii U et le premier jeu de la Nintendo NX. Selon plusieurs sites, la console aurait dû sortir en novembre 2016 , mais des divergences et des conflits internes auraient entraînés un report.

E3 2016. Après un E3 2014 qui était de loin le meilleur E3 de la Wii U et un E3 2015 qui levait le voile sur l’existence de la NX, Nintendo est…. absent. Pas de Nintendo Direct, juste un trailer, de ce qui était à l’époque le jeu Nintendo le plus attendu de l’histoire.

14 juin 2016 . Nintendo dévoile le premier vrai trailer de The Legend of Zelda Wii U, 2 ans après le teaser de l’E3 2014. Le jeu a bien changé depuis l’extrait de gameplay diffusé au Video Games Awards 2014. Le jeu s’oriente bien plus autour de la survie et semble être un open world, retournant aux bases de la série, le premier Zelda étant déjà un open world en 1986 . Le jeu obtiendra surtout son nom définitif. The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Le jeu sera la star de l’E3 2016 côté Nintendo. Le stand de la firme lui est grandement consacré, ainsi qu’une bonne partie du Nintendo Treehouse, le stream de la société. Aucune autre info sur la Nintendo NX ne sera dévoilé, tandis qu’à côté la Wii U est déjà enterrée et que la 3DS semble tranquillement s’en aller.

Le 20 septembre 2016, Tsunekazu Ishihara, PDG de The Pokémon Compagny, déclare qu’avec la Nintendo NX, Nintendo tente de redéfinir les termes « consoles de salon » et « consoles portables ». La théorie selon laquelle la NX est une console hybride est donc plus ou moins validée.

La date du 20 octobre 2016 est aujourd’hui marquée dans l’histoire. C’est à cette date que Nintendo révélera le nom final et le design de la Nintendo NX. Elle deviendra la Nintendo Switch, console hybride se présentant comme une tablette avec 2 manettes clipsables sur le côté. Elle peut être connectée à une TV via un dock en plastique.

Plusieurs jeux sont également révélés lors de cette présentation de 3 minutes. The Legend of Zelda : Breath of the Wild, un Mario Kart, un portage de Skyrim, ou encore un nouveau Splatoon. Les réactions du public sont dans l’ensemble très positives, la déconvenue de la Wii U semble être de l’histoire ancienne, même si rien n’est encore joué.

Une semaine après la présentation, Tatsumi Kimishima, nouveau président de Nintendo, annonce que la console et son catalogue seront présentés plus en détails le 13 janvier 2017 . La date de sortie, le prix ainsi que plusieurs jeux seront dévoilés. Un mois avant, le 13 décembre 2016 , Nintendo France annonce que la présentation aura lieu à 5H du matin chez nous.

13 janvier 2017 , 4H59 et 54 secondes. La planète jeu vidéo retient son souffle, l’avenir est en marche une fois de plus. 5. 4. 3. 2. 1. C’est parti.

Nintendo dévoilera d’abord plusieurs jeux. Le Mario 3D aperçu en octobre obtient un titre : Super Mario Odyssey, qui renouera avec la formule 64/Sunshine. D’autres titres, comme Xenoblade Chronicles 2, ARMS ou 1-2-Switch sont également dévoilés. La conférence se conclura sur un nouveau trailer de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, qui obtient une date de sortie : le 3 mars 2017, date de sortie de la Nintendo Switch.

Du 13 au 15 janvier 2017 , des événements seront organisés à travers le monde, dont au Grand Palais de Paris. Des tickets seront vendus pour venir essayer la console, un mois et demi avant sa sortie. Le prix de base de la console, annoncé à 349 euros en France, baissera jusqu’à atteindre 299 euros.

Nintendo ne lésinera pas sur la communication, souhaitant revenir au sommet du marché après la catastrophe Wii U. On peut par exemple citer un spot de 30 secondes diffusé pendant le Super Bowl LI, à la 4ème mi-temps. Pour l’anecdote, ce spot aurait coûté environ 5 millions de dollars.

La date fatidique du 3 mars 2017 arrive finalement. La console sort finalement, l’avenir de Nintendo est en jeu.

Fin mars 2017 , Nintendo annonce avoir écoulé 2,74 millions de Nintendo Switch, dépassant les prévisions de Nintendo, qui étaient de 2 millions de ventes. Fin juin , c’est 2 millions supplémentaires qui seront écoulés en 3 mois, pour un total de 4 millions de copies vendues.

La Switch semble très bien partir, battant plusieurs records de ventes, notamment en France, avec 105 000 ventes en 3 jours, un record. 80 000 exemplaires sont vendus sur la même période au Royaume-Uni, le double de ce qu’avait fait la Wii U sur la même période.

La console ne s’arrêtera pas là. Fin décembre 2017 , après le premier Noël de la Switch, Nintendo annonce avoir écoulé environ 14,86 millions de console. En 9 mois, la Switch a dépassé la Wii U. C’est au final 17,79 millions de Switch qui seront vendues un peu plus d’un an ( 3 mars 2017 – 31 mars 2018 ), et ce chiffre augmentera encore et encore, pour atteindre 55,77 millions au 31 mars 2020. La Switch se vend plus vite que la Wii et la PS4.

Nintendo est revenu dans la course. La firme a opté pour un calendrier de sortie très resserré sur la seconde moitié de l’année 2017 , ce qui a payé. Si l’ année 2019 suivra ce schéma, ce ne sera pas le cas de l’ année 2018 , et cela semble être encore pire en 2020 .

Si le catalogue de la console n’est pas encore complet, du fait qu’elle n’a pas fini sa vie, on peut déjà en tirer plusieurs jeux forts. Nintendo a décidé de ressortir pas mal d’exclusivités Wii U sur Nintendo Switch. On peut donc citer The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe ou encore Hyrule Warriors : Definitive Edition, 3 jeux prévus au début sur Wii U sortis ensuite sur Switch (Breath of the Wild est sorti en même temps sur les 2 machines).

Mais la console possède également beaucoup d’exclusivités. Si je ne devais en retenir que 3, je penserais directement à ces 3 jeux :

Super Smash Bros. Ultimate , le meilleur jeu de la série, avec un contenu gargantuesque.

, le meilleur jeu de la série, avec un contenu gargantuesque. Fire Emblem : Three Houses , qui a réussi à me réconcilier avec une licence qui m’avait grandement déçue.

, qui a réussi à me réconcilier avec une licence qui m’avait grandement déçue. Xenoblade Chronicles 2 , pour son histoire et son monde

, pour son histoire et son monde Je citerais quand même Octopath Traveler, même si il est aussi sorti sur PC depuis.

Cette période est également marquée par la mort de la 3DS, qui nous quittera après quasiment 10 ans de bons et loyaux services, les sorties s’arrêtant en 2019 .

La période Nintendo Switch marque également l’ascension et la naissance de plusieurs nouvelles licences Nintendo. Splatoon réussira à transformer l’essai avec son 2ème opus, qui surpasse en tout point le premier, même si il souffre du syndrome de la suite 1.5. On retiendra surtout Animal Crossing de ce côté, certes car c’est encore gravé dans l’actualité, mais aussi car l’opus Switch, Animal Crossing : New Horizons, est devenu le jeu Nintendo avec le meilleur démarrage de l’histoire, avec 13,41 millions d’exemplaires vendus en à peine 6 semaines. La crise sanitaire liée au COVID-19 a certes aidé le jeu à se vendre, ça reste une incroyable performance malgré tout.

La Switch voit également naître des nouvelles licences. Encore une fois, on retiendra surtout ARMS, qui a déjà un personnage dans Super Smash Bros. ou Astral Chain, succès commercial comme critique, avec déjà des idées de suites. Mais la Nintendo Switch a également vu naître des licences qui ne résisteront probablement pas au temps, comme Daemon X Machina, avec de très bonnes idées mais qui souffre d’un manque flagrant de finition, ou le tristement célèbre Nintendo Labo. Et qui sait ce que la firme nous réserve dans l’avenir ? Encore une fois, il faudra attendre quelques temps avant de se faire une idée concrète.

Nintendo est une entreprise qui aura traversée 3 siècles. Des cartes Hanafuda à la Nintendo Switch, du petit bâtiment de Kyoto aux multiples sièges répartis dans le monde, de Fusajiro Yamauchi à Satoru Iwata, de 1889 à 2020, cette chronique est désormais terminée. Enfin, pas tout à fait...

Merci à vous d'avoir lu cet épisode. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler brièvement de comment va se dérouler le dernier épisode, qui sortira début juillet. Tout d'abord, je ferai un bref résumé des 9 épisodes écoulés, avec les dates les plus importantes. Derrière, je vous partagerai quelques anecdotes autour de Nintendo avant de conclure sur les petites histoires des membres de la rédaction, dont moi même, autour de Nintendo. D'ailleurs, je vous invite à me raconter votre histoire vis-à-vis de Nintendo, en une dizaine de lignes, j'en sélectionnerai plusieurs qui apparaîtront dans l'épisode final. Sur ce, bonne fin de week-end à vous, et à bientôt sur Nintendo-Master !

En attendant le 10ème et dernier épisode, vous pouvez retrouver les 8 premiers sur Nintendo-Master :