Découvrez à quoi ressemblait l'usine de cartes Hanafuda et le siège social de Nintendo en 1970

C'est un document remarquable appartenant au collectionneur passionné du blog Beforemario qui refait surface aujourd'hui dans une version en haute résolution. Il s'agit d'images rares tirées d'une brochure de communication éditée par Nintendo en 1970 à l'attention de ses clients et investisseurs qui montrent le siège de la société à l'époque mais aussi l'intérieur de l'usine de fabrication de cartes Hanafuda. Publiées sur le blog Beforemario, il y a plusieurs années déjà, ces images reviennent aujourd'hui, grâce à l'utilisateur Twitter Kaihatsu qui en a restauré et partagé quelques-unes. Un véritable petit morceau d'histoire qui a immortalisé une année charnière pour Nintendo qui en 1970 entrait en bourse et venait d'investir de nouveaux locaux. Retrouvez ces nouvelles images ci-dessous et pour voir les images originales et en savoir plus, rendez-vous sur le blog Beformario.