KFC invente la console qui fait du poulet

On pensait avoir tout vu en 2020 mais... Non.

Dans la (gué)guerre des consoles, KFC vient en effet de franchir une étape en officialisant ce que l'on pensait être une blague : une console qui fait du poulet : la KFC Console ! Il fallait y penser. La concurrence peut commencer à trembler. Il s'agit en réalité essentiellement d'un PC Gaming très puissant,4K et 240FPS, disposant d'un processeur Intel Nuc 9, d'un SSD Seagate BarraCuda 1 To et à priori d'un GPU Nvidia avec la fameuse technologie du "ray tracing"... Mais la KFC Console dispose surtout d'un petit tiroir permettant de garder ses ailes de poulet frit au chaud ! C'est complétement délirant et, forcément, marketing même si, franchement, on a du mal à y croire.

On imagine les odeurs sans parler du nettoyage et du gras qu'on retrouvera partout très rapidement mais bon, en même temps il en faut pour tous les goûts... Pour le moment pas de date de sortie de ce nouvel hybride qui pourrait bien créer la surprise et être un gros succès (ou, évidemment, un four.) On connaissait le poisson d'avril mais KFC vient, semble-t-il d'inventer le poulet de décembre.

En attendant d'autres détails, retrouvez toutes les infos sur le site officiel de la chose. Evidemment, on a hâte de lire vos commentaires (croustillants, cela va sans dire) sur le sujet.

The console wars are ????????????????.



Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020