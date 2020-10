Michael Pachter pense que Nintendo devrait abandonner le côté hybride de la Nintendo Switch pour se concentrer sur le mode portable

Michael Pachter est un analyste américain qui travaille pour Wedbush Securities, une société spécialisée dans les services financiers et d'investissement mais qui est avant tout connu pour ses prédictions plus ou moins pertinentes concernant les jeux vidéo et plus particulièrement les consoles Nintendo. Si ces derniers temps, il s'était montré plutôt discret, voilà qu'il revient aujourd'hui dans une interview (à paraître) sur le site Gameingbolt dans laquelle il explique ne pas comprendre le concept hybride de la Nintendo Switch et pourquoi Nintendo s'y accroche ! Pour lui, la grande majorité des possesseurs de la console l'utilisent en mode portable et ne jouent jamais sur la télé. Nintendo serait donc bien inspiré de renoncer au dock pour se concentrer sur le côté portable de la console.

Un conseil qui va à l'encontre des faits puisque la Nintendo Switch Lite malgré un prix plus bas ne s'est jamais imposée comme le modèle de référence auprès des joueurs. Mais pour Pachter si Nintendo se concentrait sur le mode portable, il pourrait améliorer l'écran et la qualité globale de la console tout en faisant des économies. Pour Michael Pachter, ce serait la chose la plus logique et intelligente à faire et Nintendo pourrait, à la rigueur, ajouter un accessoire supplémentaire comme un dongle pour jouer sur la télé. Quant à la prochaine génération de console, Patcher ne pense pas qu'on la verra prochainement. Il imagine plus un nouveau modèle un peu plus puissant permettant surtout de télécharger plus de jeux..

Rappelons que des rumeurs prétendent qu'une New Nintendo Switch, compatible 4K, pourrait sortir en 2021 accompagnée d'une flopée de titres majeurs. Alors cette console (si elle existe) sera-t-elle uniquement portable ? Ou au contraire uniquement une console de salon ? Ou gardera-t-elle le côté hybride qui a fait le succès du modèle d'origine ? Rendez-vous dans quelques mois pour le découvrir (ou pas.)