Nintendo Switch 2 : une puissance plus proche d'une Xbox Serie S que d'une PS4 selon Koei Tecmo

La Nintendo SWITCH 2 est désormais sortie et, on peut déjà dire, que la console a réussi son lancement.

Les fans de Nintendo ont répondu présent et il faudra voir dans les semaines et mois à venir, si la console réussit à séduire au delà du cercle des aficionados de la société japonaise et plus largement des fans de jeux vidéo.

Evidemment, tout dépendra des jeux Nintendo à venir mais aussi du soutien des éditeurs-tiers.

On sait déjà que Koei Tecmo proposera dès le mois prochain , Wild Hearts S, une nouvelle version de son jeu de chasse aux monstres disponible depuis début 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series S|X.

A ce propos, le site WCCFTECH s'est entretenu avec Takuto Edagawa du studio Omega Force de Koei Tecmo. L'occasion d'évoquer le passage de trois à quatre joueurs en mode coopératif mais aussi la puissance de la nouvelle console de Nintendo.

Il y a déjà eu beaucoup de spéculations concernant la puissance de la nouvelle console de Nintendo. Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, affirme que la Nintendo SWITCH 2 propose "les graphismes les plus avancés qui soient sur appareil mobile". Et pour Digital Foundry, la nouvelle console serait une sorte de PS4 portable"...

Alors qu'en pense Takuto Edagawa ? Pour le producteur, même s'il est difficile d'avoir un avis tranché, il pense que la Nintendo SWITCH 2 est plus proche d'une Xbox Serie S que d'une PS4...

WCCFTECH : En termes de puissance de calcul brute, est-elle plus proche de la PlayStation 4 ou de la Xbox Series S ? Takuto Edagawa : Il existe de nombreuses caractéristiques en matière de puissance de calcul brute, il est donc difficile de généraliser, mais je pense qu'on peut considérer qu'elle est plus proche de la série S.

En attendant d'éventuelles précisions, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Wild Hearts S sera disponible le 22 juillet 2025 sur Nintendo SWITCH 2.

LIRE AUSSI : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

,

Lire aussi :

​Lire aussi : Notre premier avis sur la Nintendo Switch 2