Nintendo Creator’s Voice - Le PDG de NVIDIA prend la parole en vidéo

Pour la dernière vidéo de la série Creator's Voice mettant les développeurs à l'honneur, ce n'est pas un développeur, mais Jensen Huang, PDG de NVIDIA qui a pris la parole. Il revient ainsi sur le début du partenariat entre NVIDIA et Nintendo, les souhaits du regretté Satoru Iwata quand il était encore à la présidence de la société, et bien sûr les enjeux de la Nintendo Switch 2, et les nouvelles technologies embarquées qui la différencies des autres consoles. Une vidéo certes un peu plus courte que d'habitude, mais qui nous permet dans apprendre davantage sur les coulisses derrière l'arrivée de la Nintendo Switch 2, sortie officiellement ce jeudi 5 juin 2025.