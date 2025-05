Nintendo Switch 2 : le prix de la console pourrait être ajusté en fonction des surtaxes douanières US

La sortie de la Nintendo SWITCH 2 se rapproche doucement mais sûrement.

Et si tous les voyants sont au vert, avec, semble-t-il, des précommandes historiques, le nouvelle console sort dans un contexte difficile de crise économique, accentué par les surtaxes douanières annoncées par Donald Trump.

Alors que le prix initial de la console a déjà divisé les joueurs, Nintendo ne l'a pour le moment pas modifié, se contentant d'augmenter les prix de certains accessoires aux Etats-Unis contrairement à Sony et à Microsoft qui ont du ajuster le prix de leur matériel...

Cependant, suite à la publication de son dernier bilan financier, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s'est exprimé sur le sujet devant les actionnaires.

Il a expliqué que pour le moment, "la priorité absolue" était de "populariser rapidement" la Nintendo SWITCH 2.

Cependant, le président à ajouté que "si les hypothèses concernant les tarifs douaniers chang[aient] de manière significative, nous aimerions réfléchir aux ajustements de prix que nous devrions faire et les mettre en œuvre après avoir pris en compte les différents facteurs".

Apparemment, il semblerait que Nintendo ait préféré ne pas augmenter le prix de sa console afin de ne pas perturber davantage le lancement de la Nintendo SWITCH 2- sachant qu'il était, en plus, déjà l'objet de controverses. Pour autant, le président de Nintendo prépare les esprits à un possible "ajustement" du prix de la console...

On aimerait croire à un ajustement à la baisse mais il est plus vraisemblable que tôt ou tard le prix de la Nintendo SWITCH 2 augmente, aux Etats-Unis bien sûr mais peut-être aussi ailleurs comme l'a fait Microsoft avec ses consoles.

Pour mémoire, après avoir annoncé des surtaxes douanières conséquentes pour toutes les importations de marchandises aux États-Unis en provenance de quasiment tous les pays, Donald Trump a décidé de les plafonner à 10% pendant 90 jours - sauf pour la Chine toujours taxée jusqu'à 145% .

Sachant que la Nintendo SWITCH 2 et ses accessoires sont officiellement fabriquée en Chine mais aussi au Vietnam et au Cambodge (respectivement menacés de taxes à 46% et à 49%), on comprend que pour Nintendo la situation n'est pas à prendre à la légère.

Ce qui est certain, c'est que cette guerre commerciale sans précédent, comme l'instabilité et l'incertitude provoquées par les déclarations volatiles du président américain, ont et auront des répercutions concrètes sur l'économie globale.

Pour rappel, retrouvez ci-dessous les principaux pays de production des la Nintendo SWITCH 2 et de ses accessoires :

Système Nintendo Switch 2 : pays non répertorié

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World : Vietnam

Joy-Con 2 (G)/(D) Bleu clair / Rouge clair : Vietnam

Manette Nintendo Switch 2 Pro : Cambodge

Caméra Nintendo Switch 2 : Vietnam

Volant Joy-Con 2 (lot de 2) : Vietnam

Étui de transport tout-en-un pour Nintendo Switch 2 : Chine

Étui de transport et protection d'écran pour Nintendo Switch 2 : Chine

Support de charge Joy-Con 2 : Chine

Joy-Con 2 (G) Bleu clair : Vietnam

Joy-Con 2 (R) Rouge clair : pays non répertorié

Dragonnes Joy-Con 2 (lot de 2) Bleu clair / Rouge clair : Vietnam

Station d'accueil Nintendo Switch 2 : Vietnam

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2 : Chine

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

La Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

