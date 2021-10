Bandai Namco présente et explique son nouveau logo

Fruit de la fusion en 2006 de Namco (société de jeux vidéo à qui l'on doit notamment Pac-Man, Galaga, Ridge Racer, Tekken ou encore Soul Calibur) et de Bandai (fabricant de jouets bien connu) Bandai-Namco est aujourd'hui une entreprise reconnue dans le domaine des jeux consoles mais aussi des jeux d'arcade et des jeux smartphones. Si vous êtes un(e) habitué(e) des jeux vidéo, Bandai-Namco, c'est aussi un logo avec le nom de la société sur un fond mélangeant du jaune et du rouge pour donner du orange; un logo que l'on retrouve sur tous les titres édités par la société comme Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens, La famille Addams : Panique au manoir ou encore Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto...

Un logo familier qui est resté le même depuis la fusion en 2006 mais qui s'apprête cependant à changer. En effet, la société vient de dévoiler un tout nouveau logo, beaucoup plus sobre, sensé refléter ses nouveaux objectifs.. Avec le temps, les deux sociétés d'avant ne font désormais plus qu'une et le logo initial qui évoquait la fusion n'a aujourd'hui plus de sens. Aujourd'hui, Bandai-Namco veut du "fun pour tous" et souhaite se connecter au monde, et plus spécifiquement à ses fans. Dans le communiqué de presse annonçant le nouveau logo, Bandai-Namco explique :

Le logo représente notre détermination à communiquer avec les fans du monde entier, à nous connecter avec nos fans et à créer un divertissement unique à Bandai Namco. Le magenta utilisé comme couleur de motif représente non seulement la diversité, mais crée également une impression lumineuse et amusante et est facile à reproduire.

Pour aller plus loin, retrouvez ci-dessous l'intégralité du communiqué de presse expliquant le nouveau logo qui ne sera cependant effectif qu'en avril 2022 . En attendant, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

1. À propos de notre nouveau but

L'objectif de Bandai Namco exprime la raison de notre existence et pourquoi nous menons nos affaires et nos activités d'entreprise. Sa formulation a été élaborée sur la base d'enquêtes internes et externes, ainsi que de discussions entre employés du monde entier. À partir d'avril 2022, notre objectif sera la définition ultime de qui nous sommes en tant qu'entreprise et façonnera la vision et la stratégie de notre prochain plan à moyen terme.

— Du plaisir pour tous dans le futur

Bandai Namco existe pour partager des rêves, du plaisir et de l'inspiration avec des gens du monde entier. Connectant les gens et les sociétés dans le plaisir de produits et de services divertissants uniques, nous travaillons à créer un avenir meilleur pour tout le monde.

2. À propos de notre nouveau logo

Notre logo actuel exprime la fusion de Bandai et Namco qui a été créée lors de l'intégration des deux sociétés. Il sera remplacé par un nouveau logo qui reflète notre nouvel objectif. Toutes les entreprises avec « Bandai Namco » dans leur nom utiliseront ce logo. Et, en principe, les entreprises avec et sans « Bandai Namco » dans leur nom afficheront ce nouveau logo du Groupe sur tous leurs produits et services. Cela nous permettra de rassembler la valeur de tous nos produits, services et étiquettes sous un seul logo et d'élever la valeur de la marque du groupe Bandai Namco sur le marché mondial.

Le motif de bulle de dialogue du nouveau logo, "Fukidashi" en japonais, exprime le potentiel de la marque à se connecter avec les gens du monde entier et à les inspirer avec des idées incroyables. La bulle de dialogue représente également la culture manga du Japon qui est devenue si populaire partout. Le logo représente notre détermination à communiquer avec les fans du monde entier, à nous connecter avec nos fans et à créer un divertissement unique à Bandai Namco. Le magenta utilisé comme couleur de motif représente non seulement la diversité, mais crée également une impression lumineuse et amusante et est facile à reproduire.

L'esprit de notre nouveau but

Avec le début de notre prochain plan à moyen terme en avril 2022, notre nouvel objectif sera la définition ultime de qui nous sommes en tant qu'entreprise. Il a été élaboré sur la base d'enquêtes internes et externes et de discussions entre employés du monde entier, dont les opinions et les idées nous ont guidés et inspirés.

L'idée de se connecter et de travailler ensemble pour créer des choses est fondamentale pour notre objectif. Le divertissement de Bandai Namco connecte les fans du monde entier. En offrant du plaisir aux gens du monde entier, nous leur faisons sourire et les aidons à atteindre le bonheur. C'est pourquoi Bandai Namco existe.

Notre objectif exprime clairement et succinctement comment nous avons toujours cherché à nous connecter avec les fans du monde entier, en développant et en partageant avec nos fans en créant une propriété intellectuelle, des produits et des services innovants. Avec nos fans, nous créerons une nouvelle ère pour Bandai Namco, en communiquant fièrement la raison de notre existence.

Masaru Kawaguchi, président et directeur représentant

Bandai Namco Holdings Inc.