Epic Mickey : comparaison des versions Wii vs. Nintendo Switch

On en rêvait depuis longtemps et le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) vient de l'officialiser. Epic Mickey, une exclusivité "méconnue" de la Wii, sortie en 2010, va en effet revenir cette année sur Nintendo Switch avec Disney EPIC MICKEY: Rebrushed.

Développé à l'origine par Junction Point, le studio de Warren Spector, le jeu est désormais entre les mains du studio autrichien Purple Lamp (à qui l'on doit notamment les derniers jeux Bob L'Eponge) et on nous promet des" graphismes de pointe", de nouvelles compétences pour Mickey ainsi que "des commandes améliorées" (sachant que le jeu original se jouait uniquement au couple Wiimote-Nunchuck, contrairement à sa suite).

Véritable hommage aux artistes Disney des années d'or, Epic Mickey était un petit miracle vidéoludique tant dans le fond que dans la forme avec de très belles idées et des tas de références aux grands classiques Disney mais aussi et surtout aux vieux cartoons Mickey (dans lesquels on peut d'ailleurs se balader...) Espérons que Disney EPIC MICKEY: Rebrushed saura sublimer le jeu d'origine sans le trahir en nous retransportant dans le monde féerique et nostalgique des héros oubliés...

En attendant de pouvoir découvrir Disney EPIC MICKEY: Rebrushed plus tard cette année , retrouvez ci-dessous notre vidéo de comparaison de la cinématique d'intro des deux versions d'Epic Mickey, sur Wii et Nintendo Switch.

LIRE AUSSI : Nintendo Wii : Top des jeux Wii qu'on aimerait voir adapter sur Nintendo Switch