Disney EPIC MICKEY: Rebrushed : un coup d'œil sur l'édition collector

Epic Mickey est un titre sorti en exclusivité sur Wii en 2010 et qui jusqu'à présent n'avait jamais été porté sur une autre plateforme. Son arrivée la semaine prochaine sur PC, Playstation, Xbox et Nintendo Switch est donc un évènement. Il s'agit d'un jeu qui rend véritablement hommage aux artistes de Disney de l'âge d'or et plus particulièrement au personnage de Mickey en créant un univers à la fois féerique et terrifiant, totalement raccord avec les premières productions Disney. L'art design, le gameplay ou encore la musique... Tout a été soigné dans les moindres détails et on espère que ce remake saura si ce n'est sublimer le titre original tout du moins ne pas le dénaturer.

En attendant, de vous livrer nos impressions avec notre test complet, nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur la version collector du jeu qui inclut notamment le jeu en cartouche, un steelbook, des cartes et surtout une figurine en PVC de Mickey, avec nos images ci-dessous.

Disney EPIC MICKEY: Rebrushed - Édition Collector comprend : Statue Mickey Mouse 28 cm

Porte-clés Oswald le lapin chanceux

Plaque en étain vintage Mickey Mouse

6 Disney Epic Mickey : Cartes postales rebrossées

Steelbook collector

Disney Epic Mickey : Rebrushed - Pack de costumes

Jeu sur PS5, Xbox Series & Xbox One, Nintendo Switch ou PC

Pour rappel, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est attendu le 24 septembre prochain sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch