Disney Epic Mickey: Rebrushed : démo gratuite disponible sur Nintendo Switch

Mise à jour:

Les jeux sont-ils toujours meilleurs dans nos souvenirs , Nous allons pouvoir nous confronter à cette épineuse question en lançant dès aujourd'hui la démo gratuite de Disney EPIC MICKEY: Rebrushed ! Bizarrement, la démo n'a pas été annoncée lors du Partner Showcase (dont vous pouvez retrouver les détails ICI). Pourtant, elle est bien là ! A vous donc le monde de la désolation, ou la retrouve tous les personnages et les objets oubliés du Disney-verse...

News originale :

Annonce surprise du Nintendo Direct : Partner Showcase de février dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Disney EPIC MICKEY: Rebrushed, nouvelle version du chef d'œuvre de la Wii, devrait refaire parler de lui à l'occasion de la diffusion d'un nouveau Nintendo Direct : Partner Showcase, ce jour.

En effet, le compte X de THQ Nordic vient de publier un message invitant les joueurs n'ayant pas pu tester le jeu à la gamescom de rester connectés... De là, à penser qu'une démo sera bientôt disponible, il n'y a qu'un pas qu'on se gardera bien de franchir. Il se peut que le jeu réserve d'autres surprises comme des DLC par exemple... Mais bon vu le message, logiquement, on devrait pouvoir "prochainement" avoir un premier aperçu du jeu.

Pour en avoir le cœur net, on vous donne rendez-vous dès 16H pour suivre ensemble les nouveaux Indie World et Nintendo Direct: Partner Showcase.

Pour rappel, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est attendu le 24 septembre prochain sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch

Disney Epic Mickey: Rebrushed redonne vie à la magie de Disney dans un resplendissant jeu de plateformes en 3D. Dans ce magnifique remake, Mickey Mouse accomplit une traversée épique du monde de la désolation, un royaume empli de personnages oubliés de Disney. Dans le rôle de Mickey, vous vous immergerez dans un monde fantastique et, armé de peinture et de diluant, vous créerez votre aventure et le destin de ce monde alternatif.

Chaque coup de pinceau magique est important ! Utilisez la peinture pour restaurer la beauté et l’harmonie, ou utilisez le diluant pour modifier votre environnement et révéler des secrets cachés. Vos choix influencent la destinée de Mickey et changent l’issue de cette odyssée artistique. Deviendrez-vous le héros épique dont le monde de la désolation a tant besoin ?

Faites la rencontre de différents personnages emblématiques, comme Oswald le lapin chanceux, la toute première création de Walt Disney, pendant que vous parcourez les terres du monde de la désolation. Collectionnez des pin’s virtuels Disney, relevez des défis créatifs et révélez des secrets tout en explorant les niveaux classiques d’un jeu de plateformes, inspirés de films d’animation et de courts métrages.

Imaginé à l’origine par Warren Spector, puis réimaginé par Purple Lamp, Disney Epic Mickey: Rebrushed affiche des graphismes de pointe et propose des commandes améliorées afin de redonner vie à un classique bien-aimé. Découvrez de nouvelles compétences de déplacement pour Mickey, telles que le bond, le marteau-pilon et le sprint. Au travers de son histoire captivante, ce jeu propose une aventure inoubliable pour les fans de longue date comme pour les nouveaux joueurs. Rejoignez Mickey Mouse et percez les mystères du monde de la désolation dans cet hommage à la grande histoire de Disney.