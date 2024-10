Disney EPIC MICKEY: Rebrushed reçoit sa première mise à jour et passe en version 1.0.2

Nouvelle version d'Epic Mickey, sorti en exclusivité sur Wii en 2010 Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est une petite pépite qu'on ne peut que vous conseiller.

Ce genre de jeu est rare.

Pensé dans ses moindres détails, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est un hommage stupéfiant aux artistes Disney de l'âge d'or dont il réussit à restituer la richesse et la magie dans une succession de tableaux aux visuels d'une sombre beauté tout simplement incroyables et à la bande son mémorable.

Le travail de documentation effectué pour le jeu est assez exceptionnel en nous permettant de faire l'historique des apparitions de Mickey au cinéma et ailleurs, en traversant près de 80 ans d'histoire.

Nous obligeant constamment à faire des choix parfois difficiles, aux conséquences inattendues, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est en outre, un titre bien plus profond qu'il n'en a l'air.

Le jeu n'est cependant pas exempt de défauts, notamment à cause d'aller-retours pas toujours pertinents et de petites quêtes trop évidentes pour être intéressantes.

D'ailleurs, malgré de nombreuses améliorations, notamment en ce qui concerne la gestion de la camera mais aussi avec des aides bienvenues, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed ne réussit pas totalement à faire oublier la version originale, qui, selon votre serviteur, reste toujours la version de référence (le jeu ayant clairement été conçu pour la Wii dont il tire le meilleur).

Alors, attention, que cela ne vous empêche pas de découvrir Disney EPIC MICKEY: Rebrushed qui reste clairement au-dessus du lot et de bon nombre de jeux actuels. Le voyage en vaut toujours clairement la peine.

Si vous avez déjà sauté le pas, notez que le titre vient de recevoir sa toute première mise à jour, apportant quelques corrections et améliorations (voir ci-dessous) prouvant que Purple Lamp continue de peaufiner son titre.

Pour rappel, Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est attendu le 24 septembre prochain sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Plus d'infos avec notre test complet.

Disney Epic Mickey: Rebrushed redonne vie à la magie de Disney dans un resplendissant jeu de plateformes en 3D. Dans ce magnifique remake, Mickey Mouse accomplit une traversée épique du monde de la désolation, un royaume empli de personnages oubliés de Disney. Dans le rôle de Mickey, vous vous immergerez dans un monde fantastique et, armé de peinture et de diluant, vous créerez votre aventure et le destin de ce monde alternatif.

Chaque coup de pinceau magique est important ! Utilisez la peinture pour restaurer la beauté et l’harmonie, ou utilisez le diluant pour modifier votre environnement et révéler des secrets cachés. Vos choix influencent la destinée de Mickey et changent l’issue de cette odyssée artistique. Deviendrez-vous le héros épique dont le monde de la désolation a tant besoin ?

Faites la rencontre de différents personnages emblématiques, comme Oswald le lapin chanceux, la toute première création de Walt Disney, pendant que vous parcourez les terres du monde de la désolation. Collectionnez des pin’s virtuels Disney, relevez des défis créatifs et révélez des secrets tout en explorant les niveaux classiques d’un jeu de plateformes, inspirés de films d’animation et de courts métrages.

Imaginé à l’origine par Warren Spector, puis réimaginé par Purple Lamp, Disney Epic Mickey: Rebrushed affiche des graphismes de pointe et propose des commandes améliorées afin de redonner vie à un classique bien-aimé. Découvrez de nouvelles compétences de déplacement pour Mickey, telles que le bond, le marteau-pilon et le sprint. Au travers de son histoire captivante, ce jeu propose une aventure inoubliable pour les fans de longue date comme pour les nouveaux joueurs. Rejoignez Mickey Mouse et percez les mystères du monde de la désolation dans cet hommage à la grande histoire de Disney.