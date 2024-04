Disney EPIC MICKEY: Rebrushed : les commandes à mouvement de l'exclusivité Wii adaptées aux manettes classiques - Nouvelle vidéo de gameplay sur Nintendo Switch

Epic Mickey fait incontestablement partie des grands jeux de la Wii. Sorti en exclusivité sur Wii en 2010 (une année magique pour la console de Nintendo), le jeu, sombre et magique comme les meilleurs contes de fée, avait tout pour s'imposer dans le paysage vidéoludique et devenir une licence forte de Disney.

Malheureusement, malgré un grand succès (critique et populaire), les dirigeants de Disney de l'époque, ne le comprendront pas et après un épisode multiplateforme moins spectaculaire (mais néanmoins sympathique) et un épisode 3DS trop différent, la licence sera oubliée et ses nombreux spin-offs annulés... Au même moment, Disney décidera d'abandonner les jeux consoles pour se consacrer aux jeux mobiles.

Depuis, Disney a changé de stratégie et est revenu aux jeux consoles, n'hésitant pas à ressortir de son catalogue, les nombreuses pépites qu'il contient;

Ainsi Epic Mickey fera son retour en 2024 sur quasiment toutes les plateformes avec Disney EPIC MICKEY: Rebrushed. Cependant, contrairement à l'épisode 2, Epic Mickey avait été conçu pour la Wii et ses commandes par mouvements et Purple Lamp, en charge du remake, a du forcément revoir son gameplay.

Le site GameSpot a pu s'entretenir avec le producteur principal du remake, Pan Schröder, qui a confirmé que le jeu intégrerait désormais des commandes classiques et une meilleure gestion de la caméra (que l'on pouvait simplement recentrer sur Wii). Un changement qui, selon lui, n'altèrera en rien le "cœur du jeu" sachant que les commandes par mouvements resteront disponibles sur Nintendo Switch.

Pour en avoir un aperçu, retrouvez sur cette page une vidéo de gameplay capturée sur Nintendo Switch. L'occasion de constater que le jeu n'a rien perdu de sa magie.

Disney EPIC MICKEY: Rebrushed est attendu cette année sur Nintendo Switch

Disney Epic Mickey: Rebrushed redonne vie à la magie de Disney dans un resplendissant jeu de plateformes en 3D. Dans ce magnifique remake, Mickey Mouse accomplit une traversée épique du monde de la désolation, un royaume empli de personnages oubliés de Disney. Dans le rôle de Mickey, vous vous immergerez dans un monde fantastique et, armé de peinture et de diluant, vous créerez votre aventure et le destin de ce monde alternatif.

Chaque coup de pinceau magique est important ! Utilisez la peinture pour restaurer la beauté et l’harmonie, ou utilisez le diluant pour modifier votre environnement et révéler des secrets cachés. Vos choix influencent la destinée de Mickey et changent l’issue de cette odyssée artistique. Deviendrez-vous le héros épique dont le monde de la désolation a tant besoin ?

Faites la rencontre de différents personnages emblématiques, comme Oswald le lapin chanceux, la toute première création de Walt Disney, pendant que vous parcourez les terres du monde de la désolation. Collectionnez des pin’s virtuels Disney, relevez des défis créatifs et révélez des secrets tout en explorant les niveaux classiques d’un jeu de plateformes, inspirés de films d’animation et de courts métrages.

Imaginé à l’origine par Warren Spector, puis réimaginé par Purple Lamp, Disney Epic Mickey: Rebrushed affiche des graphismes de pointe et propose des commandes améliorées afin de redonner vie à un classique bien-aimé. Découvrez de nouvelles compétences de déplacement pour Mickey, telles que le bond, le marteau-pilon et le sprint. Au travers de son histoire captivante, ce jeu propose une aventure inoubliable pour les fans de longue date comme pour les nouveaux joueurs. Rejoignez Mickey Mouse et percez les mystères du monde de la désolation dans cet hommage à la grande histoire de Disney.