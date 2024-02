Epic Mickey, le hit de la Wii fait enfin son retour sur Nintendo Switch avec Disney EPIC MICKEY: Rebrushed

C'est l'une des belles surprises du Nintendo Direct du jour (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI). Epic Mickey, le chef d'œuvre de la Wii qui était jusque-là une exclusivité de la console aura droit à un remake cette année. peu d'informations pour le moment si ce n'est que Disney EPIC MICKEY: Rebrushed sortira cette année sur Nintendo Switch. En attendant d'autres infos, retrouvez la présentation et les premières images du jeu. On a déjà hâte.

Disney Epic Mickey: Rebrushed redonne vie à la magie de Disney dans un resplendissant jeu de plateformes en 3D. Dans ce magnifique remake, Mickey Mouse accomplit une traversée épique du monde de la désolation, un royaume empli de personnages oubliés de Disney. Dans le rôle de Mickey, vous vous immergerez dans un monde fantastique et, armé de peinture et de diluant, vous créerez votre aventure et le destin de ce monde alternatif.

Chaque coup de pinceau magique est important ! Utilisez la peinture pour restaurer la beauté et l’harmonie, ou utilisez le diluant pour modifier votre environnement et révéler des secrets cachés. Vos choix influencent la destinée de Mickey et changent l’issue de cette odyssée artistique. Deviendrez-vous le héros épique dont le monde de la désolation a tant besoin ?

Faites la rencontre de différents personnages emblématiques, comme Oswald le lapin chanceux, la toute première création de Walt Disney, pendant que vous parcourez les terres du monde de la désolation. Collectionnez des pin’s virtuels Disney, relevez des défis créatifs et révélez des secrets tout en explorant les niveaux classiques d’un jeu de plateformes, inspirés de films d’animation et de courts métrages.

Imaginé à l’origine par Warren Spector, puis réimaginé par Purple Lamp, Disney Epic Mickey: Rebrushed affiche des graphismes de pointe et propose des commandes améliorées afin de redonner vie à un classique bien-aimé. Découvrez de nouvelles compétences de déplacement pour Mickey, telles que le bond, le marteau-pilon et le sprint. Au travers de son histoire captivante, ce jeu propose une aventure inoubliable pour les fans de longue date comme pour les nouveaux joueurs. Rejoignez Mickey Mouse et percez les mystères du monde de la désolation dans cet hommage à la grande histoire de Disney.