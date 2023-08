Metroid Prime 4 aurait des zones gigantesques mais ne serait pas un jeu en monde ouvert

Officialisé lors de l'E3 2017 soit la même année que le lancement de la Nintendo Switch, Metroid Prime 4 est un jeu qui depuis se fait désirer. Pour le moment, aucune image et quasiment aucune information officielle n'ont filtré. Tout ce que l'on sait, c'est que le développement du jeu est reparti à zéro en 2019 et que c'est désormais Retro Studios, le studio texan derrière les trois premiers jeux qui s'en occupe. On sait aussi que le jeu reste officiellement dans le catalogue des jeux Nintendo Switch à venir mais sans aucune date ni même fenêtre de sortie.

A part ça, il faut se contenter des annonces d'embauche de Retro Studios et des bruits de couloirs...

Ainsi, lorsque Nick Baker, co-fondateur du site XboxEra, évoque le jeu dans son dernier podcast, en citant une source censée avoir vu le jeu tourner, forcément on tend l'oreille et on fait chauffer le clavier.

Apparemment, le jeu serait visuellement minable... Pardon, petite faute. Je reprend. Apparemment, le jeu serait "visuellement incroyable" et comporterait des zones "grandes et massives", bien plus étendues que dans les jeux précédents, qui rappelleraient par certains côtés, Halo Infinite. Cependant, contrairement au jeu de la Xbox one / Series sorti en 2021 , Metroid Prime 4 ne serait, à priori, pas un jeu "en monde ouvert".

Evidemment, faut-il le rappeler, il ne s'agit que de rumeurs et il faudra attendre d'avoir des informations officielles, pour voir si elles se confirment ou pas.

Pour le moment, Metroid Prime 4 est toujorus attendu sur Nintendo Switch, un jour . Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires.

