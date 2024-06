Pullblox : le casse-tête de la 3DS et de la Wii U bientôt de retour sur Nintendo Switch ?

Le mois dernier , on apprenait que Nintendo avait redéposé la marque Stretchmo /Fullblox, laissant penser à un probable retour des casse-têtes de la 3DS et de la Wii U. Pour mémoire, Fullblox est le troisième opus d'une série de jeux de puzzle sortis sur 3DS en 2015 et faisant suite à Pullblox et Fallblox.

Très originaux dans leurs mécanismes en jouant avec les perspectives, la gravité et l'effet 3D sans lunettes de la 3DS, les jeux développés par Intelligent Systems sont emblématiques de l'époque de la 3DS et même de la Wii U qui avait eu droit à sa déclinaison en 2014 avec PULLBLOX World.

Cependant depuis bientôt 10 ans , la licence a disparu des radars. Se pourrait-il qu'elle revienne prochainement sur Nintendo Switch ? C'est possible...

En effet, le site My Nintendo News a remarqué que sur le site officiel d'Intelligent Systems, la licence Pullblox avait droit à une catégorie comme Paper Mario, Fire Emblem ou encore Wario Ware, des licences bien vivantes et qui ont tous des opus sur Nintendo Switch.

Sachant qu'un Nintendo Direct devrait être diffusé incessamment sous peu et que Nintendo est enclin, ces derniers temps, à revisiter son catalogue, pour remplir celui de la Switch en attendant la présentation de son successeur, nous serons peut-être fixé assez rapidement...

En attendant, n'hésitez pas à nous dire si la perspective de retrouver les jeux de la série Pullblox sur Nintendo Switch vous enchante- ou pas. .

Pour plus de détails sur :

,

Lire aussi :