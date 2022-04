Zelda BOTW 2 : quel est le titre du prochain Zelda - Devinez le titre et gagnez le jeu à sa sortie !

La suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild est incontestablement LE jeu le plus attendu sur Nintendo Switch. Initialement prévue cette année , la sortie du jeu a finalement été reportée à l'année prochaine. Cependant s'il va falloir attendre (au moins) un an avant de pouvoir repartir à Hyrule, on peut s'attendre à ce que Nintendo nous en dévoile un peu plus sur le jeu dans les semaines et mois à venir. Peut-être en juin (même si l'E3 est annulé cette année) ? Il faut dire qu'à ce stade, on ne sait finalement pas grand chose- ou presque, sur le titre tant attendu. On sait que la surface du jeu va être élargie jusqu'au ciel avec des îles volantes ou encore qu'un étrange bras va jouer un rôle très important. On vous a dernièrement tout ça dans un article spécial. Pour autant, il reste énormément de choses à découvrir à commencer par le titre du jeu.

Apparemment, Nintendo ne l'a pas encore dévoilé car à lui seul, il donnerait trop d'indications sur le jeu... Récemment, une rumeur a prétendu que la titre était (ou avait été) Breath of Duality... Un titre qui ne sonne pas forcément bien à l'oreille mais qui a l'avantage de nous faire réfléchir. Le titre réutilisera-t-il forcément le mot "Breath" ? Et que mettra-t-il en avant ? Le ciel ? Les deux mondes ? L'étrange bras ? Pourquoi pas un titre comme The Legend of Zelda : Breath of the Sky ? Ou alors Arm of Darkness ? En attendant de le découvrir, nous vous invitons pour passer le temps à vous amuser à deviner le titre du futur jeu, en se basant sur les images publiées jusqu'à présent. Donnez-nous vos idées- un titre par personne, en commentaire de cette news ou sur nos réseaux, Twitter et Facebook. Vous avez jusqu'au 1er mai 2022 à 23h59 (à moins que Nintendo ou un leak ne révèle le titre avant) pour faire marcher votre imagination. On compilera tout ça dans une news spéciale et lorsque Nintendo fera la grande révélation, on verra si l'une ou l'un d'entres nous a visé juste. Dans ce cas-là, pour célébrer cet exploit, l'heureux ou heureuse élu(e)e verra sa sagacité récompensée avec le jeu lorsqu'il sortira ! Notez que si personne ne trouve, un tirage au sort sera réalisé- idem en cas d'ex-aequo. En résumé, en participant, vous aurez forcément une chance de gagner le prochain Zelda. Il faudra, certes, faire preuve de patience mais les fans de Zelda ont l'habitude.

Pour rappel, Zelda BOTW 2 est attendu au printemps 2023 . Plus d'infos avec nos news précédentes et les liens ci-dessous.

