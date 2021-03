Nintendo Switch XL : Nintendo pourrait sortir cette année un nouveau modèle avec un écran Samsung OLED plus grand et plus fin

Dans la famille des nouveaux modèles de Nintendo Switch, on demande, aujourd'hui la version XL. Après des rumeurs de modèles New, Super, Pro ou encore 4K, c'est désormais l'idée d'un modèle XL qui est évoquée par le site Bloomberg. Ce modèle de console plus grand serait équipé d'un écran Samsung OLED de 7 pouces (contre un écran LCD 6,2 pouces actuellement) qui afficherait une résolution de 720p . La tablette serait en outre plus fine. Samsung Display commencerait la production à grande échelle en juin pour une sortie de la nouvelle console c ette année pour les fêtes, en espérant pouvoir soutenir la demande des consommateurs. D'après Yoshio Tamura, co-fondateur du cabinet de conseil en affichage DSCC, "l'écran OLED consommera moins de batterie, offrira un contraste plus élevé et peut-être un temps de réponse plus rapide par rapport à l'écran à cristaux liquides actuel de la Nintendo Switch"

Notez que la console offrira aussi une compatibilité avec les écrans 4K lorsque connectée à la télé. Rappelons qu'il y a déjà eu des rumeurs d''une compatibilité 4K via un dock dédié (voir ici.)

Alors à ce stade, on peut déduire que si un nouveau modèle plus grand et plus fin est bien prévu, la console pourrait aussi être accompagnée par de nouveaux Joy-Con... Par ailleurs, si ce nouveau modèle sort bien cette année, cela relance aussi la sortie du prochain Zelda. Pour l'instant, cependant, il ne s'agit que d'une rumeur . Les représentants de Nintendo et de Samsung Display ont d'ailleurs, fort logiquement, refusé de commenter l'information sachant qu'il y a peu le président de Nintendo a affirmé qu'un nouveau modèle de Nintendo Switch n'était pas à l'ordre du jour.

Alors que la Nintendo Switch fête ses quatre ans (voir notre célébration ICI), se pourrait-il que la famille Switch s'agrandisse d'ici la fin de l'année ? N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Source : Bloomberg