Metroid Dread déjà transformé en un magnifique projet LEGO

Metroid Dread est à n'en point douter l'évènement de la rentrée sur Nintendo Switch avec la sortie de la Nintendo Switch (modèle OLED) dont les couleurs s'accordent si bien avec le jeu. Si on espère tous que le jeu sera à la hauteur des attentes qu'il suscite- d'autant plus que le jeu est censé clore un chapitre, il a déjà des fans très actifs. la preuve avec un nouveau projet LEGO posté sur la plateforme participative LEGO Ideas qui permet à tout à chacun (ou presque) de proposer des projets LEGO qui peuvent à terme, parfois, être commercialisés.

On vous a déjà présenté différents projets comme un Wii Sports Resort LEGO ou même un LEGO Metroid (voir ici) actuellement à l'étude (voir là.) Et c'est d ailleurs le même créateur, nommé L-DI-EGO qui revient aujourd'hui à la charge avec ce projet LEGO Metroid Dread. Un projet extrêmement bien pensé et peaufiné comme vous pourrez le constater vous même avec les images et la description ci-dessous. Pour le moment, le chemin semble encore long jusqu'au pallier des 10 000 votes indispensables pour espérer une commercialisation; le projet comptant, au moment de la rédaction de cette news, 1200 partisans ... Pour autant, on ne se fait pas vraiment de souci pour lui. Si vous voulez en voir plus et soutenir le projet, rendez-vous sur sa page dédiée.

