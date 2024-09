Nintendo Switch 2 : bientôt une annonce ou... Une annonce d'un nouveau pack Nintendo Switch ?

C'est officiel : dans moins de sept mois, on connaîtra le successeur de la Nintendo Switch, communément appelée Nintendo SWITCH 2 / NS2. Cela ne signifiera que d'ici mars 2025, la console sera sortie mais, au moins Nintendo nous l'aura présentée.

Si, à ce stade, on ne sait pas grand chose de cette nouvelle console, si ce 'n'est qu'il s'agit bien d'une nouvelle Switch, on sait que Nintendo compte nous la présenter par étapes comme cela avait été le cas pour la Nintendo Switch actuelle. La console avait d'abord eu droit à un premier aperçu en octobre 2016, puis à une grande présentation en janvier 2017 avant d'être lancée le 3 mars 2017.

Alors Nintendo va-t-il ,nous rejouer la même musique avec sa Nintendo SWITCH 2 ?

Si on se fie à une rumeur persistante, relayée par différentes sources, on pourrait le découvrir assez vite. En effet, certains prétendent que Nintendo pourrait faire une première présentation dès ce mois-ci. Mais alors que débute la promotion sur The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, le nouveau Zelda dont la sortie est prévue le 26 septembre prochain et que les fêtes se profilent à l'horizon, Nintendo pourrait-il commencer à évoquer sa prochaine console ? En même temps, il faudra le faire un jour et ce n'est pas comme si tout le monde ne savait pas que la Nintendo Switch est en fin de parcours.

Si tout reste possible, billbil-kun, le "dénicheur de bons plans" du site Dealabs, à l'origine de plusieurs scoops, a mis un frein d 'arrêt à la rumeur d'une présentation de la Nintendo SWITCH 2 ce mois-ci, en affirmant qu'il s'agissait probablement d'une méprise. Nintendo compte bien faire une annonce ce mois-ci mais pas celle attendue par certains...

En effet, d'après billbil-kun, Nintendo va annoncer un nouveau bundle réunissant une Nintendo Switch - Modèle OLED et le jeu Super Mario Bros. Wonder, ce qui, évidemment est moins spectaculaire. Alors, Nintendo SWITCH 2 ou nouveau pack Nintendo Switch ? Seul l'avenir nous le dira.

En attendant d'autres développements, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

