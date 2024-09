La Nintendo Switch 2 pourrait être dévoilée dès ce mois-ci pour une sortie en mars 2025 - La console serait rétrocompatible

Depuis plusieurs mois déjà, les fans de Nintendo sont dans l'attente de la révélation du successeur de la Nintendo Switch, communément appelée Nintendo SWITCH 2 ( ou NS2 par commodité). En mai dernier , le compte a rebours a été officiellement lancé par Nintendo qui a annoncé que sa prochaine console serait présentée avant mars 2025.

Depuis, les spéculations vont bon train. Nintendo a annoncé une poignée de jeux qui sortiront entre cette année et l'année prochaine sur Nintendo Switch, notamment Donkey Kong Country Returns HD et Metroid Prime 4: Beyond mais on sent bien que c'est la fin et qu'en coulisses la suite se prépare (il n'y a même pas de jeux Pokémon cette année pour les fêtes !)

En attendant que Nintendo ne se décide à lever le voile sur sa prochaine Switch, l'analyste David Gibson a posté sur ses réseaux un graphique de la société Hosiden, dont l'un des plus gros clients dans l'industrie du divertissement est Nintendo, qui montre une explosion des dépenses en équipement de production et en automatisation. Pour David Gibson, cela ajoute du crédit à une sortie de la Nintendo SWITCH 2 en mars 2025 . Par ailleurs, il reste persuadé qu'on devrait être fixé très prochainement et que des nouvelles au sujet d ela console devraient être partagées dès ce mois-ci.

Personne ne semble avoir remarqué que l'assembleur de Nintendo - Hosiden dépense 2 milliards de yens en équipement de production et 1 milliard de yens en automatisation au cours de l'exercice 3/25 pour son principal client dans le domaine de l'amusement (Nintendo). Je m'attends toujours à des nouvelles en septembre et à une sortie en mars 2025 pour le prochain appareil.

Repris sur le forum Reddit, ce post à fait réagir NateTheHate, un leaker bien connu qui avait notamment anticipé une sortie de la future console en 2025 alors que tout le monde pensait qu'elle allait sortir en 2024, qui n'a pu s'empêcher de préciser que la Nintendo SWITCH 2 était rétrocompatible, c'est à dire qu'elle sera en mesure de lire les jeux Nintendo Switch actuels.

Ce n'est pas la première fois qu'une telle affirmation est postée sur le net; certaines rumeurs allant jusqu'à la rétrocompatibilité totale, physique et numérique. La rétrocompatibilité est une question épineuse car si les joueurs sont globalement pour, certains éditeurs sont plus partagés, préférant que la nouvelle console tourne la page de l'ancienne, de façon à pouvoir notamment exploiter à nouveau leur catalogue.

Evidemment, faut-il le rappeler, à ce stade ce ne sont que des spéculations et il faudra attendre des infos officielles pour connaître les spécificités et la date de sortie de la prochaine Nintendo Switch. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

No-one seems to have noticed the Nintendo assembler- Hosiden is spending ¥2bn on production equipment and ¥1bn on automation in FY3/25 for its major customer in amusement (Nintendo). I still expect Sept news and March 2025 release for next device. pic.twitter.com/APGEGGSyS8 — David Gibson (@gibbogame) September 4, 2024

Source : Videogameschronicle