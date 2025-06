Super Mario Odyssey se met à jour pour améliorer l'expérience de jeu sur Nintendo Switch 2.

Si vous avez une Nintendo SWITCH 2, vous savez forcément qu'en plus des jeux Nintendo Switch 2 Exclusifs et Nintendo Switch 2 Edition, il y a des jeux Nintendo Switch 1 qui ont eu droit à des mises à jour gratuites (voir ici).

Parmi ces jeux, Super Mario Odyssey qui bénéficie d'une amélioration de la qualité d’image, optimisée pour l’écran de la Nintendo SWITCH 2 et les téléviseurs à haute résolution, d'une compatibilité GameShare et du partage local ou en ligne via GameChat.

Si le résultat de cette mise à jour était plutôt impressionnante (quoique moins qu'avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury) Super Mario Odyssey vient de recevoir la mise à jour 1.4.1 censée améliorer l'expérience de jeu sur Nintendo SWITCH 2. Pour l'obtenir, il suffit simplement de lancer le jeu. Retrouvez ci-dessous les notes officielles de mise à jour du jeu.

Dernière mise à jour de Super Mario Odyssey : version 1.4.1 (sortie le 24 juin 2025 ) Général Plusieurs problèmes ont été résolus pour améliorer l'expérience de jeu sur Nintendo Switch 2.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 est disponible dès à présent . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

Notre premier avis sur la Nintendo Switch 2

Source : Nintendo