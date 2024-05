Nintendo SWITCH 2 : une rétrocompatibilité intégrale physique et numérique ?

L'annonce officielle de la présentation prochaine de la Nintendo SWITCH 2 (nom officieux de la prochaine console de Nintendo) n'a en aucun cas freiné les rumeurs. Il faut dire, qu'à ce stade, on ne sait pas grand chose, si ce n'est que la nouvelle console sera bien un nouveau modèle de Nintendo Switch.

Nouveaux Joy-Con magnétiques, prise en charge 4K, sortie fin 2024 ou début 2025... Les rumeurs fusent de partout, entre vraies-fausses indiscrétions et simples spéculations. Un des points d'interrogation qui titillent les fans concerne la rétrocompatibilité de la nouvelle console. La Nintendo SWITCH 2 permettra-t-elle de jouer aux jeux de la Nintendo Switch actuelle ?

D'après le spécialiste en rumeur tvPH, qui est semble-t-il l'un des premiers à avoir affirmé que la Nintendo SWITCH 2 sortirait finalement en 2025, la nouvelle console serait entièrement rétrocompatible avec l'ancienne, aussi bien avec les jeux physiques qu'avec les jeux numériques. Ainsi, à le croire, la Nintendo SWITCH 2 pourra lire les cartouches de la Nintendo Switch et l'intégralité des jeux téléchargés sur Switch pourront être transférés sur la nouvelle console.

On sait que la rétrocompatibilité pose des problèmes techniques et des problèmes de droits et que certains éditeurs y sont opposés car ils y voient un manque à gagner. Cependant, c'est une fonction réclamée par les joueurs qui pourrait transformer la Switch en plateforme perpétuelle à la manière des iPhone/iPad d'Apple.

En attendant d'avoir des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

