Zelda Breath of The Wild : un joueur arrive déjà à la fin de l'édition Nintendo Switch 2

La Nintendo SWITCH 2 se prépare à sortir avec une tripotée de jeux mais finalement pas tant de "gros" titres Nintendo. La société japonaise se contente de proposer le nouveau Mario Kart mais aussi les Nintendo Switch 2 Edition de The Legend of Zelda Breath of The Wild et de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom.

Au programme, pas de réelles nouveautés si ce n'est une meilleure définition et des performances améliorées ainsi qu'une compatibilité avec le service ZELDA NOTES (voir ici pour les détails).

Et même si à première vue, ça n'a apporte pas grand chose, une fois qu'on a goûté à ces deux classiques sur Nintendo SWITCH 2, difficile de revenir en arrière. Pour s'en convaincre, Nintendo a organisé un peu partout dans le monde des sessions de démo.

C'est ainsi que récemment, au Japon, un speedrunner du nom d'Ikaboze s'est lancé dans une partie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition à partir d'une sauvegarde débutant juste avant le combat contre Ganon.

Logiquement, c'est le genre de démo qui s'arrête assez rapidement mais Ikaboze a surpris l'assistance en réussissant à mater Ganon et à arriver à la fin en seulement sept minutes .

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Edition n'est pas encore sorti qu'il est déjà l'objet d'un exploit !

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 .

