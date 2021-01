New Nintendo Switch : des analystes prédisent toujours la sortie d'un modèle "Pro" pour cette année 2021

2021 sera une grande année pour Nintendo et la Nintendo Switch selon de nombreux analystes américains interrogés par le site GamesIndustry.biz. Ils sont d'ailleurs tous d'accord à ce sujet. Que ce soit,Mat Piscatella de NPD, le Dr Serkan Toto de Kantan Games ou encore Piers Harding-Rolls d'Ampere Analysis. Malgré la sortie des nouvelles consoles de SONY et de Microsoft, la Nintendo Switch devrait encore être la console la plus vendue et cela même si Nintendo ne sort pas de nouveau modèle de console. En effet, Nintendo est dans une dynamique positive et de grands jeux devraient continuer à propulser la console hybride de Nintendo au sommet des charts. On pense évidemment à "l'année Zelda" avec ses remasters et surtout la suite de BOTW mais aussi à No More Heroes 3, Bayonetta 3 ou encore (tant qu'on y est) Metroid Prime 4. Mais connaissant Nintendo, forcément d'autres jeux, inattendus, sortiront dans l'année...

Quant à un hypothétique nouveau modèle de Nintendo Switch, si Mat Piscatella n'y croit pas, les deux autres prédisent son arrivée. Pour le Dr Serkan Toto, il s'agira d'un modèle 4K qui arrivera au cours du prochain exercice (c'est à dire entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022 ) Il rappelle en outre que "Switch" n'est qu'un mot". Une formule qui pourrait laisser penser que comme le modèle Lite, cette nouvelle Switch ne switcherait plus et donc serait uniquement jouable (cette fois) sur la télé... Mais en même temps, cela peut signifier tout à fait autre chose- si vous avez une idée, n'hésitez pas.

Pour Piers Harding-Rolls qui l'année dernière ne croyait pas à la "Switch pro" en 2020, cette fois-ci il trouve logique qu'en 2021 Nintendo sorte une version mise à jour de sa console... Alors Switch 4K ou Switch Pro ? Hybride ou uniquement console de salon ? Pour l'instant mystère... Sur notre sondage (en bas de la page d'accueil- version ordinateur) la communauté est divisée entre ceux qui aimeraient bien que la console s'appelle Super Nintendo Switch, ceux qui (comme votre serviteur) tablent sur la New Nintendo Switch ou encore ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de nouvelle console en 2021 !

En attendant des informations officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Source : Gamesindustry