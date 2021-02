New Nintendo Switch / Nintendo Switch Pro : pas d'annonce de nouveau modèle avant le 31 mars

Nintendo a publié ce jour son bilan financier du dernier trimestre 2020. L'occasion de faire le point sur les chiffres de ventes de la Switch et de ses jeux (voir détails ici) mais aussi d'avoir un aperçu de ce qui a déjà été annoncé par Nintendo pour le premier trimestre 2021 . Si vous suivez un tant soit peu l'actualité de la Nintendo Switch, vous savez forcément que beaucoup de joueurs pensent (ou aimeraient) que Nintendo propose dès cette année une "révision" de sa console star. Une version repensée et améliorée dont différentes rumeurs accréditent l'existence depuis pas mal de temps avec plus ou moins de crédibilité et de conviction (voir notre fil dédié.)

Et si, à la rédaction, nous sommes quelques-uns à y croire, lors de la session des questions-réponses qui a suivi la présentation du bilan, Nintendo a tenu a être clair si on en croit le journaliste Takashi Mochizuki : il n'y aura pas d'annonce d'un nouveau modèle dans "un proche avenir" .

En même temps, à ce stade, on voit mal Nintendo dire autre chose. D'autant plus qu'il y a, pour la sortie de Super Mario 3D World + Bowser's Fury le 12 février , une Nintendo Switch collector aux couleurs de Mario (voir lien partenaire ICI) et qu'une autre console collector, la Nintendo Switch - Edition Monster Hunter : RlSE a été présentée il y a peu pour accompagner la sortie du jeu exclusif de Capcom prévu le 26 mars prochain (voir détails et précommandes LA.) On peut donc penser que Nintendo n'annoncera pas de nouveau modèle alors qu'il en promeut deux du modèle standard dans les jours et semaines à venir.

Donc, mieux vaut oublier la Nintendo Switch Pro (ou New Nintendo Switch) pour le moment, au moins jusqu' à la fin de l'année fiscale ... Si cette console existe, elle pourrait plutôt sortir soit cet été, soit pour les fêtes sachant de toute façon que si elle existe, cette console sortira probablement accompagnée par le nouveau Zelda dont pour le moment nous n'avons aucune nouvelle... Vu le succès décomplexé de la Nintendo Switch, Nintendo n'est sans doute pas pressé de rajouter un nouveau paramètre dans l'équation...

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.