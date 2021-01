Monster Hunter Rise : la Nintendo Switch collector, l'édition collector du jeu + amiibo et la manette Switch Pro en précommande sur Amazon

Hier, nous avons appris que Monster Hunter Rise, la grosse exclusivité tiers (au moins pendant un temps) du début d'année sur Nintendo Switch aura droit à sa console et sa manette collector. Par ailleurs, le jeu bénéficiera aussi d 'un pack incluant le jeu + un amiibo et des goodies (voir détails ci-dessous. Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre de ces articles, sachez qu'ils d'ores et déjà disponible en précommande sur Amazon France. Pour le moment, ils sont tous disponibles mais cela ne devrait pas durer donc ne tardez pas trop au risque de ne plus pouvoir mettre la main dessus dans les temps et à un prix décent... Retrouvez nos liens Partenaire Amazon notamment en cliquant sur les images.

Pour rappel, Monster Hunter Rise sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mars 2021 .

Cette édition collector contient : la Nintendo Switch décorée + le jeu en version téléchargeable. Voir les détails ICI

Au programme une manette Switch pro classique (et donc efficace) aux couleurs du jeu. Voir détails ICI.

Cette édition collector contient : le jeu en physique + le Kit DLC Deluxe + l'amiibo Magnamalo + un pin's et des stickers. Voir les images ci-dessous.