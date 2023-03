The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom apportera "un nouveau gameplay qui transformera l'univers du jeu"

La sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom se rapproche et la tension monte chez les joueurs. Cependant, à une cinquantaine de jours de sa sortie, les informations officielles restent assez minces. Le dernier trailer en date laisse entrevoir toutefois de grandes similitudes avec le jeu précédent mais aussi des changements. Désormais, il faudra explorer le Ciel en grimpant sur différentes îles à différentes hauteurs, donnant forcément une ampleur vertigineuse au jeu. Par ailleurs, il y aura de nouveaux modules (ou assimilés) permettant notamment de stopper un objet pour le "rembobiner" dans le temps. Si on se fie à une description publiée sur le net (à priori par erreur) puis supprimée, le jeu offrira par ailleurs de "nombreuses options de personnalisation" qui nous permettra de personnaliser "notre expérience de jeu en fonction de [nos] préférences." Ainsi, nous pourrons peut-être totalement changer l'apparence de Link (pour le faire ressembler à un personnage totalement différent) mais peut-être aussi d'autres éléments du jeu...

Lors des derniers Famitsu Game Awards, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom a reçu le prix le plus attendu de l'année. A cette occasion, le producteur du jeu, Eiji Aonuma a semble-t-il fait quelques déclarations. S'il est difficile à ce stade, de savoir exactement ce qu'il a dit, GoNintendo a publié une traduction d'un passage dans lequel il explique à priori qu'un nouveau gameplay permettra au joueur d'imaginer et de transformer l'univers du jeu.

Dans la suite, Tears of The Kingdom, l'imagination libre des joueurs sera remplie d'un nouveau gameplay qui apportera des changements au monde du jeu.

Alors, il faut rester très prudent dans l'interprétation de ces propos (puisqu'il s'agit d'une traduction d'une traduction - sans doute approximative) mais forcément, cela renvoie à l'idée de personnalisation du jeu. Jusqu'à quel point le joueur pourra-t-il transformer l'univers du jeu- si tant est que ce soit le cas ? Pourra-t-on créer des personnages ? Des engins ? Des armes ? Des bâtiments ? Il faudra attendre que Nintendo nous en dévoile un peu plus sur le jeu pour le découvrir. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

LIRE AUSSI :