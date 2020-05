Journey to The Savage Planet : un pastiche hilarant de Metroid Prime à découvrir sur Nintendo Switch

Journey to the Savage Planet est un titre initialement sorti en début d'année sur PC, PS4 et Xbox ONE et qui est disponible depuis la semaine dernière sur Nintendo Switch. Développé par un jeune studio canadien du nom de Typhoon Studio qui depuis a été racheté par Google / Stadia, le jeu vous transporte sur une planète inconnue remplie de créatures étranges pour un voyage d'exploration fantastique et coloré dont les mécanismes de jeu rappellent un certain... Metroid Prime. En effet, il s'agit d'un FPS ou plutôt d'un FPA comme on qualifie souvent la licence de Retro Studios ou l'exploration tient une grande place à la différence que Journey to the Savage Planet est un jeu totalement loufoque et délirant. Les dialogues du jeu (avec un doublage voix savoureux en français canadiens) sont d'ailleurs à mourir de rire tout comme les petites vidéos ou les fausses publicités dignes des meilleures parodies de SF.

Pour le moment nous n'avons joué que quelques heures mais nous pouvons déjà, sans attendre le test, conseiller à tout ceux qui aiment la SF, l'humour et... Metroid Prime, d'entreprendre le voyage. Ils ne serons pas déçus et des jeux comme cela, il faut les soutenir. Le jeu bénéficie en outre d'une réalisation de haute volée (surtout pour un premier jeu) et de nombreuses idées de gameplay avec des créatures totalement folles et des situations surréalistes- e même la possibilité de jouer à deux. Bref, une vraie dinguerie !

Evidemment, on espère confirmer tout ça avec notre test que nous publierons prochainement. En attendant, nous vous invitons à découvrir les premières minutes du jeu en vidéo pour vous en faire une meilleure idée ainsi qu'une brève présentation. Attachez vos ceintures, dans l'espace personne ne vous entendra hurler de rire.