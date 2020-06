Indivisible et Journey to the Savage Planet disponibles en version boîte

Si nous avons pu profiter des titres Indivisible et Journey to the Savage Planet sur l'eShop de la Nintendo Switch, les sorties des versions boîte quant à elles avaient été repoussées à cause de la Covid-19. Mais rassurez-vous, les deux jeux sont à présent trouvables en magasin au prix de 29,99€ l'unité.

L’éditeur 505 Games est heureux d’annoncer que le jeu d’exploration humouristique Journey to the Savage Planet(Typhoon Studios), ainsi que le RPG animé et dessiné à la main Indivisible (Lab Zero Games), sont à présent disponibles à l’achat en magasin, en version physique pour Nintendo Switch™, pour un prix public conseillé de 29.99€.

Indivisible : Indivisible est un jeu d’action RPG / de plateformes dont les graphismes et les animations remarquables viennent s’ajouter à une mécanique de combat unique en temps réel. Plongez dans un monde fantastique peuplé de dizaines de personnages jouables, laissez-vous porter par une narration d’une incroyable richesse et découvrez un gameplay facile d’accès mais complexe à maîtriser, le tout dans une qualité exceptionnelle dont seul Lab Zero Games a le secret ! Découvrez l’histoire d’Ajna, une fille téméraire et un brin rebelle. Élevée par son père dans une banlieue rurale, elle voit sa vie sombrer dans le chaos lorsqu’elle est attaquée chez elle et qu’un pouvoir mystérieux s’éveille en elle. Le monde fantastique immense, les personnages et l’esthétique du jeu sont inspirés de diverses cultures et mythologies. Ajna va rencontrer plusieurs « Incarnations » dans sa quête : des êtres qu’elle peur absorber et faire apparaître pour combattre à ses côtés. Vous pouvez recruter de nombreuses Incarnations, avec chacune une histoire et une personnalité propre. En unissant des créatures venues de terres lointaines, Ajna en apprendra plus sur elle-même et sur le monde qu’elle habite, et surtout sur la manière de le sauver.