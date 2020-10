Indivisible - Une ultime mise à jour et clap de fin pour le jeu

Il est toujours triste de voir un studio fermer ses portes suite à divers soucis, entrainant de ce fait des situations peu plaisantes pour les jeux dudit studio. Cet été nous avons été marqué entre autres par de gros soucis en interne chez Lab Zero Games en charge de Skullgirls et Indivisible. Après un départ de membres clés du studio avec pour motif le comportement du lead designer PDG Mike Zaimont jugé toxique, les 10 derniers employés restants de Lab Zero Games ont ainsi dit au revoir à la société tout récemment.

Si 16 des anciens employés de Lab Zero Games se sont réunis pour fonder le nouveau studio Future Club, une question demeure concernant le dernier titre de Lab Zero Games : Indivisible. Fruit d'un financement participatif, il était en attente de multiples contenus supplémentaires, et une mise à jour était aussi attendue sur Nintendo Switch pour que cette dernière ait le même contenu que les autres plateformes.

L'éditeur 505 Games a tweeté un long communiqué sur les récents événements, et à tenu à clarifier la situation sur le devenir de Indivisible :

À la lumière de la récente restructuration et dissolution de Lab Zero, 505 Games aimerait clarifier ce que cela signifie pour l'avenir d'Indivisible À ce stade, en dehors des contenus déjà soumis, il n'y aura malheureusement plus de développement sur le jeu. Nous comprenons que les joueurs attendent depuis longtemps des personnages invités ainsi que des personnages créés par les backers. Malheureusement, ce contenu supplémentaire ne sera pas ajouté au jeu. Il y a une mise à jour pour la Nintendo Switch qui est déjà en cours de soumission. Elle ajoutera les défis de Razmi, New Game+ et Couch Co-Op sur Nintendo Switch. Cette mise à jour amènera toutes les plateformes au même niveau de développement et offrira une expérience de jeu complète à tous les joueurs actuels et futurs. Elle devrait sortir dans le courant du mois, à partir du 13 octobre, et sera ensuite diffusée dans d'autres régions. Indivisible est un jeu de diversité, d'inclusion, d'amitié et d'évolution. 505 Games a travaillé avec les personnes talentueuses et créatives de Lab Zero pendant de nombreuses années pour donner vie à Indivisible. Nous sommes fiers du jeu qui a été créé et nous sommes heureux qu'il ait reçu la réponse positive qu'il mérite. Nous sommes désolés que le voyage se soit terminé de cette façon. Nous tenons à remercier tous les joueurs d'Indivisible, anciens et nouveaux, qui ont soutenu le jeu. Du fond du cœur, nous vous sommes tous reconnaissants. 505 Games