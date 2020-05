Indivisible : le premier DLC annoncé

Sorti récemment sur Nintendo Switch, Indivisible a connu une campagne marketing, sur la console hybride de Nintendo, assez chaotique (voir ici.)Malgré ses débuts un peu difficiles sur Nintendo Switch, nous apprenons, via le site officiel du jeu, qu'Indivisible verra son contenu s'étoffer prochainement. En effet, dès le 7 mai prochain le premier DLC, s'intitulant "Razmi's Challenges", sera commercialisé sur PC, Xbox One et PS4 et vendu au prix de 7.99€.

D'aprèsle site officiel du jeu, ce DLC contiendra quarante épreuves proposées par la chamane Razmi. Ces défis auront pour but de tester les compétences et les aptitudes d'Ajna. Cependant, pour accéder à ces niveaux, il vous faudra atteindre pour la première fois le Mont Sumeru durant votre périple. Une fois cet objectif atteint, vous aurez la possibilité de parler à Razmi dans votre for intérieur pour débuter ces épreuves. (voir images ci-dessous). Il est important de noter que plus vous progresserez dans l'histoire principale, plus vous aurez de défis qui vous seront accessibles.

Malheureusement, pour le moment, aucune date n'a encore été dévoilée concernant une sortie sur Nintendo Switch mais nous vous tiendrons informés sur Nintendo-Master dès que nous en saurons plus.