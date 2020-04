Indivisible disponible sur Nintendo Switch à la surprise des joueurs mais aussi des développeurs

C'est à croire qu'en cette période il y a beaucoup de soucis de communication entre les éditeurs et les développeurs. Alors que vous nous rapportions il y plusieurs jours l'histoire rocambolesque autour de la sortie de Cooking Mama : Cookstar, c'est au tour du développeur Lab Zero Games et de l'éditeur 505 Games d'avoir un différend sur la sortie de Indivisible sur Nintendo Switch.

Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ce 28 avril , Indivisible est sorti à la surprise générale des joueurs, de la presse, et même de son propre développeur. Le programmeur en chef du jeu Mike Zaimont, s'est fendu d'un tweet, indiquant sa surprise, mais aussi un détail important : la version Nintendo Switch proposée sur l'eshop est une "vieille version" amputée de plusieurs éléments.

Pas d'annonce de la date de sortie, pas d'envoi de communiqués à la presse. Cricket. Il manque des fonctionnalités pourtant actuelles comme le co-op. L'image du jeu sur l'eShop est une mauvaise image. Ce lancement ne représente pas les standards de qualité de Lab Zero. Il ne l'est tout simplement pas. Je suis désolé. Ce n'est pas nous. Mais bon, le jeu est proposé avec 20% de réduction ! :^)

Vous l'aurez compris, la publication du jeu serait donc l'œuvre de l'éditeur 505 Games, qui n'a à aucun moment communiqué sur cette mise en ligne. Entretemps, Mike Zaimont a réussi à avoir de nouvelles informations auprès de l'éditeur.

Eyyy, on a finalement obtenu de nouvelles infos sur la version Switch !

La version Switch a apparemment toujours été destinée à avoir un patch day one. La version disponible est donc bien la version "release build", mais sans aucun patch appliqué. Le Co-op et le NG+ n'étaient pas non plus prévus pour être dans le patch day one, mais sont prévus pour être ajoutés "plus tard".

Encore une fois, ce n'est pas la faute de l'équipe en charge du portage - ils ont fait du bon travail ! Ce n'est pas non plus la faute de Nintendo. 505 Games fournira sûrement bientôt plus d'informations sur la date d'arrivée du patch day one.