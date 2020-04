Embrouilles, Blockchain et Crypto-monnaie : l'étrange histoire de Cooking Mama : Cookstar

Drôle de situation que celle de Cooking Mama : Cookstar. Aperçu initialement en août dernier sur un site de classification allemand, le dernier né de la franchise avait fait parler de lui de par la technologie "Blockchain" apparemment intégrée à son mode de fonctionnement. Depuis, le titre avait quasiment disparu des écrans radar des joueurs. Sorti officiellement le 26 mars 2020 sur Nintendo Switch et PS4 selon sa page Twitter, le jeu est pourtant empêtré dans une histoire rocambolesque.

Sorti sans aucune publicité dans de rares boutiques nord-américaines (physique ou online), le titre est également apparu quelques minutes sur l'eShop nord-américain avant d'être retiré, laissant le temps tout de même à quelques joueurs de le télécharger. Si l'on aurait pu penser à un problème technique, une faille majeure nécessitant un retrait pour correction, la Toile s'est littéralement emballée en annonçant que la technologie Blockchain embarquée dans Cooking Mama : Cookstar servait en réalité à miner de la crypto-monnaie sur le dos des joueurs, que le titre demandait de ce fait une connexion obligatoire pour le lancer, et que cela avait pour conséquence de faire surchauffer les consoles tout en pompant la batterie de la Nintendo Switch en 30 minutes à peine.

Le post qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux

Si les allégations concernant la connexion obligatoire ont rapidement été démenties par les joueurs en possession du jeu, cette affaire autour de Cooking Mama : Cookstar reste néanmoins assez étrange. Premièrement le studio 1st Playable Productions est censé avoir développé le jeu, mais le titre n'a jamais été listé sur leur site officiel jusqu'à ce jour, et leur compte Twitter est inactif depuis 2017. La seconde bizarrerie vient du fait que le seul studio crédité sur la jaquette du jeu est Planet Entertainment, qui n'a à ce jour toujours pas listé le jeu sur leur site officiel.

Et enfin le compte Twitter officiel du jeu, qui n'est pas un compte vérifié, n'a pas communiqué sur le retrait du jeu, renforçant de ce fait les spéculations sur cette histoire de crypto-monnaie. Ledit compte s'est tout de même fendu d'un tweet un peu plus tard dans la journée, réfutant tout présence de la technologie Blockchain, qui était seulement restée au stade d'hypothèse à l'époque, indiquant que le titre n'était pas disponible en boutique à cause des soucis de fabrication causés par la pandémie de Covid-19.

Nous savons que les fans de Cookstar attendent avec impatience que le jeu apparaisse dans l'eShop. Comme tout le monde le sait, le monde entier est à l'envers avec des retards en ce moment. Chez Planet Entertainment, nous sommes aussi impatients que vous que le téléchargement numérique soit disponible ! En attendant, Cooking Mama : Cookstar est disponible dans de nombreux magasins en ligne d'Amérique du Nord et d'Europe ! Des rumeurs circulent sur Internet selon lesquelles Cooking Mama : Cookstar contient des capacités cachées de cryptage de devises/chaîne de blocs qui provoquent une surchauffe du Switch. Ceci est absolument faux. Chez Planet Entertainment, nous avons exploré à la fois la technologie des chaînes de blocs et les jetons de cryptocourant. Nous avons examiné ces options comme un moyen de permettre aux joueurs d'échanger des biens en jeu. Cependant, nous avons seulement exploré la théorie derrière le concept, pas la mise en œuvre. Cooking Mama : Cookstar, ni aucun de nos autres titres dans le passé ou dans un avenir proche n'utilisera la technologie de la cryptographie.

Le feuilleton aurait pu s'arrêter là pour la journée, mais un nouveau rebondissement a eu lieu entre-temps, remonté cette fois-ci sur le site Screenrant, Un membre de l'équipe de développement de Cooking Mama : Cookstar, souhaitant garder l'anonymat, a voulu communiquer sur les raisons du retrait du jeu. Cela ne concernerait en rien une histoire de crypto-monnaie mais plutôt une bataille juridique entre l'éditeur Planet Entertainment et le détenteur de la licence Cooking Mama : Office Create, ainsi qu'un problème de qualité globale.

La déclaration initiale sur l'exploitation de Blockchain n'était que des mots à la mode. Le responsable de Planet Entertainment en sait très peu sur le sujet... Il a juste mis un langage fantaisiste pour attirer les investisseurs potentiels qui aiment ce genre de choses. Quant aux crashs / surchauffes. Ce serait parce que le jeu est une toute première création du studio. Ce n'est pas le meilleur produit, et il a fait l'objet de plusieurs critiques vigoureuses de la part de Nintendo et de Sony. Il n'y a aucune chance que des éléments de crypto-mineur aient pu passer les contrôle qualité. Je doute que quiconque à 1p soit capable de faire une telle chose. À un moment donné, un des responsables japonais de Office Create est venu superviser le développement. Une dispute a éclaté et on a dit aux clients de rentrer chez eux s'ils n'étaient pas "constuctifs". Quand Office Create a découvert que Planet Entertainment avait sorti le jeu, ils ont fait marcher leurs contacts chez Nintendo pour faire retirer le jeu de la boutique en ligne et arrêter la production des cartouches. Dans l'ensemble, tout le monde chez 1p adore la franchise "Cooking Mama" et a fait de son mieux pour fabriquer le meilleur produit compte tenu des interférences des plus hauts placés. Je pense que le jeu est loin d'être parfait, mais il se serait bien vendu sans l'intervention et les plaintes constantes des éditeurs.

Lesdits problèmes de qualités auraient en effet été relevés par plusieurs joueurs, se plaignant de problèmes avec le motion gaming, ou encore le mode Végétarien, grande nouveauté de cet épisode, qui serait finalement le seul mode disponible dans le jeu. Visiblement et toujours d'après cet interlocuteur, l'équipe de développement n'était même pas au courant que le titre devait sortir au mois de mars, et la bataille juridique entre Planet Entertainment et Office Create ne laisse que peu de chance à Cooking Mama : Cookstar de revenir un jour sur les boutiques en ligne, tout comme dans les boutiques physiques.

Une histoire rocambolesque comme l'on vous l'annonçait un peu plus haut. Si jamais vous avez la chance de posséder un exemplaire du titre, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire de vos avis concernant la qualité du titre, et les potentiels problèmes que vous auriez pu rencontrer. Et surtout, gardez le au chaud dans votre ludothèque, que ce soit en version physique ou numérique.