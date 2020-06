Cooking Mama : Cookstar : premières recettes en français sur Nintendo Switch

Si vous venez régulièrement sur notre site (sinon, il faut qu'on parle) ou que vous suivez un tant soit peu l'actualité liée aux jeux vidéo, vous connaissez probablement l'étrange histoire de Cooking Mama : Cookstar, le nouvel opus de la série de jeux de cuisine fun et accessible qui a participé notamment au succès de la DS et de la Wii. Depuis son annonce, le jeu a en effet multiplié les bad buzz en sortant véritablement des sentiers battus (voir notamment le résumé des événements ICI ou encore LA.)

Pour rappel, il y a quelques mois, le jeu est d'abord sorti en catimini sur l'eShop de la Nintendo Switch avant d'être retiré aussi discrètement et rapidement qu'il avait été publié. La faute, apparemment à des bugs gênants et surtout à un litige opposant Office Create qui possède la licence, au studio Planet qui a développé le jeu... Cependant si le jeu n'est pas disponible sur l'eShop, il est possible de le trouver et de l'acheter en version physique. C'est ainsi qu’aujourd’hui, on vous propose de découvrir deux premières recettes du jeu dans sa version française.

Il est encore trop tôt pour vous dire si le jeu est bon ou pas mais signalons qu'une grosse mise à jour était obligatoire avant de pouvoir jouer.. Alors est-ce pour cela mais finalement, on a été plutôt surpris de constater que le jeu était plutôt sympathique, bien dans le style des autres opus, avec des commandes à reconnaissance de mouvement qui fonctionnent très bien... Cependant, restez bien à l'écoute si le jeu vous intéresse. Notre test complet arrive bientôt. Alors faut-il s’inquiéter pour Mama ? Rendez-vous d'ici peu pour le découvrir (oui, c'est du teasing.)

En attendant notre première vidéo de gameplay est à voir ci-dessous.

A noter que le plus grand mystère entoure la version PS4 qui selon Office Create ne devrait même pas exister - voir ici !