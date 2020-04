Cooking Mama : Cookstar : la version PS4 n'a jamais été autorisée et ne devrait même pas exister

Ça chauffe et pas seulement dans la cuisine de Mama ! Si vous suivez un peu l'actualité autour des jeux vidéo et que vous venez régulièrement sur Nintendo-Master, vous savez sûrement que Cooking Mama : Cookstar est le nouvel opus de la célèbre série de jeux vidéo de cuisine débutée en 2006 sur NDS et dont, jusqu'à présent tous les épisodes sont sortis exclusivement sur consoles Nintendo. Pour rappel, cette série, déclinée aussi en épisodes Camping et Garden, invite les joueurs a faire aussi bien que (la cuisinière) Mama en réalisant diverses recettes de façon ludique et immersive, en utilisant les spécificités des consoles Nintendo (NDS, Wii et 3DS) comme la reconnaissance de mouvement, le micro ou encore l'écran tactile...

La sortie d'un nouvel épisode sur Nintendo Switch, combinant à peu près toutes les spécificités des consoles Nintendo précédentes, semblait donc logique... Malheureusement cette sortie est en train de tourner au fiasco le plus total. On vous a déjà raconté les mésaventures du titre qui ont débuté avant même son développement avec les rumeurs laissant penser que le jeu exploitait la crypto-monnaie (et qui en fait, de l'aveu même des développeurs n'était qu'"une fantaisie pour attirer les investisseurs") et qui se sont poursuivies jusqu'à sa sortie et sa suppression de l'eShop US- d'abord mis sur le dos du Coronavirus ! (voir tous les détails ici)

Aujourd'hui, on sait que Cooking Mama : Cookstar est au centre d'une querelle assez incroyable. Les japonais d'Office Create qui jusqu'à présent ont développé tous les opus précédents et qui sont détenteurs de l'IP reprochent aux américains de Planet entertainement et de 1st Playable Productions d'avoir bâclé le titre et de l'avoir sorti alors qu'il n'était pas prêt et qu'il n'avait pas passé le contrôle qualité... Il est vrai que de l'aveu de nombreux joueurs, Cooking Mama : Cookstar est bourré de bugs et de soucis divers. Des soucis que les développeurs de 1st Playable Productions ne nient pas même s'ils les minimisent en affirmant que certes "le jeu est loin d'être parfait" mais qu'il "se serait bien vendu sans l'intervention et les plaintes constantes des éditeurs" !

Autant dire que l'histoire pourrait s'arrêter là qu'elle serait déjà édifiante... Cependant, elle vient de rebondir une nouvelle fois par un communiqué officiel d'Office Create qui a tenu à donner sa version des faits, confirmant que Planet Entertainement avait sorti le titre sans autorisation, malgré des problèmes techniques et de nombreuses lacunes mais aussi affirmant que la version PS4 qui est annoncée pour une sortie à la fin du mois , n'a jamais été autorisée et qu'elle ne devrait donc pas exister !

Il est vrai que c'est une première et jusqu'à présent aucun titre de la licence "Cooking Mama" n'avait eu droit à une version Playstation. La présentation initiale de Cooking Mama : Cookstar mentionnait d'ailleurs que le jeu avait été conçu en exclusivité pour la Nintendo Switch... Office Create précise donc qu'il n'est pas au courant de cette version et qu'il n'a jamais autorisé à quiconque (ni Planet ni personne) à développer une version PS4 du jeu.

Par conséquent, Office Create a résilié son contrat avec Planet et prépare probablement une action en justice... En attendant, Planet Entertainement continue de faire la promotion du jeu et même de vendre les deux versions sur son site... Actuellement, la version Switch est d'ailleurs toujours en précommande sur Amazon (voir ici.) Idem pour la version PS4 qui est annoncée pour le 28 avril (voir là .) Cependant, on peut penser que la carrière du jeu est compromise même si, paradoxalement, le titre, et plus spécifiquement la version PS4, risque de devenir un véritable collector.

Retrouvez le communiqué officiel ci-dessous. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Nous tenons à remercier nos fans et nos clients pour leur soutien au fil des ans pour la franchise Cooking Mama. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Planet Entertainment LLC (siège social: Connecticut, États-Unis) a récemment lancé "Cooking Mama: Cookstar" en vente aux États-Unis, en Europe et en Australie. Il s'agit d'une version non autorisée en violation du contrat de Planet avec Office Create. En août 2018, Office Create a autorisé Planet à développer le jeu Cooking Mama: Cookstar pour la Nintendo Switch . Malheureusement, la qualité des versions du jeu n'a pas répondu aux normes que nos clients attendent et méritent. Office Create a rejeté un large éventail de lacunes affectant la sensation, la qualité et le contenu globaux du jeu. Pourtant, malgré l'obligation contractuelle de corriger les lacunes identifiées et de soumettre à nouveau le jeu corrigé à l'approbation d'Office Create, Planet a procédé à la publication de Cooking Mama: Cookstar sans traiter tous les refus et sans l'approbation d'Office Create. Nous avons également appris que Planet et / ou son distributeur européen faisait la promotion d'une prochaine version européenne d'une version PS4 de Cooking Mama: Cookstar. Office Create n'a pas autorisé Planet (ou toute autre entité) à créer des jeux Cooking Mama pour PS4 ™. Office Create lui-même n'a été impliqué dans le développement d'aucun jeu PS4 ™ Cooking Mama. Le 30 mars 2020, Office Create a informé Planet de sa résiliation immédiate de la licence en raison de la violation matérielle intentionnelle de Planet du contrat de licence. Malgré un tel avis, Planet continue de faire de la publicité et de vendre la version non autorisée de Cooking Mama: Cookstar sur son site Web en violation délibérée des droits d'Office Create. À ce jour, Planet n'a pas confirmé le statut de la version non autorisée de PS4 ™. Office Create évalue toutes les actions en justice contre Planet pour protéger nos clients, les droits de propriété intellectuelle et la série Cooking Mama. En attendant, nous remercions nos clients et les fidèles fans de Cooking Mama pour leur soutien continu et regrettons sincèrement toute confusion et déception causées par le comportement de Planet.

Source : Ofcr