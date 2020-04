Cooking Mama : Cookstar : du gameplay sur Nintendo Switch

Cooking Mama : Cookstar est le nouveau jeu de la célèbre série culinaire qui est attendu sur Nintendo Switch et PS4. Cependant le jeu n'est pas encore disponible en Europe, il l'est aux Etats-Unis depuis peu... En tout cas, en version physique car la version numérique du jeu se fait toujours attendre. A priori, certains joueurs l'aurait aperçu sur l'eShop avant que le titre ne soit bizarrement retiré... Pour autant pas de panique, le titre devrait revenir très vite sur l'eShop aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe. En Europe, justement, le jeu est attendu le 28 avril prochain. D'ici là nous vous invitons à regarder deux vidéos de gameplay pour faire "mieux que mama".

Caractéristiques:

- Nouveau jeu Cooking Mama

- Mode végétarien totalement nouveau

- Un total de 90 recettes en mode traditionnel et végétarien

- Nouvelles recettes classiques et amusantes telles que des recettes de plats pour licorne !

- Mélange de contrôle traditionnel et de contrôle des mouvements

- Multijoueur et coop Jeux de société

- Jusqu'à 2 joueurs

- Mode Défi pour chefs expérimentés

- Partagez vos superbes créations avec vos amis sur Facebook et Twitter