Nintendo Switch 2 : le VRR / FRV disparaît du mode TV

La sortie de la Nintendo SWITCH 2 se rapproche doucement mais sûrement.

Pour les fans de Nintendo, c'est un grand pas qui s'apprête à être franchi avec une console bien plus puissante que la première Switch, donnant "une nouvelle dimension" à nos jeux avec un écran plus grand 1080p et, une fois connecté à la télé, de profiter d'une définition allant jusqu'à 4K.

Le site officiel précise aussi que "la prise en charge du HDR, du VRR et de fréquences d'images allant jusqu'à 120 images par seconde[...] permet de profiter de couleurs éclatantes, d'une image nette et d'une expérience de jeu fluide".

A ce propos, Oliver Mackenzie de Digital Foundry vient de remarquer que Nintendo avait modifier ses sites officiels au Japon, aux États-Unis mais aussi en Europe, en supprimant la mention du VRR /FRV des descriptions du mode TV.

Pour mémoire, "la technologie de fréquence de rafraîchissement variable (FRV ou VRR pour "Variable Refresh Rate") permet à l'action de se dérouler en toute fluidité en évitant les sauts d'images et les scintillements".

S'il y a encore quelques heures la technologie était spécifiée dans les descriptions de la console aussi bien en mode portable qu'en mode TV, désormais, elle n'est plus que mentionnée que pour le mode portable.

En mode télé, seuls le HDR et le support 120Hz sont notés.

Pour Oliver Mackenzie, ce n'est forcément pas un hasard et cela indique peut-être que la prise en charge VRR /FRV ne sera pas disponible au lancement de la console :

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin prochain . Retrouvez ICI, tous les jeux et accessoires disponibles au lancement

Some weird stuff going on at Nintendo. Looks like they've changed their US website to no longer mention VRR support for TV play? Only HDR and 120Hz support get a call-out. pic.twitter.com/3VmFDfrNvt