Le Pokémon Presents de février prochain révélé par datamining

Vous le savez déjà sûrement, mais chaque année, pour le Pokémon Day, soit le 27 février , Game Freak organise un petit événement vidéo pour présenter ses nouveautés et ce qui attend la licence Pokémon. Il semblerait que l'étrange année 2025 ne fasse pas l'impasse sur cette tradition puisqu'un petit malin sur X (anciennement Twitter) du nom de @mattyoukhana a dataminée l'application Pokémon Go et celle-ci prépare déjà une mise à jour de son contenu pour le jeudi 27 février prochain .

Cette mise à jour est estampillée Pokémon Day, ce qui laisse peu de place aux doutes quant à la tenue d'une présentation cette année. Il est fort probable que de nouvelles informations sur Légendes Pokémon : Z-A, qui est toujours attendu en 2025 sur NIntendo Switch, nous parviennent ce jour-là.