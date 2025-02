Pokémon CHAMPIONS : un nouveau jeu de combat Pokémon en approche sur mobiles et Nintendo Switch

Si le Pokémon Presents du jour a publié comme on s'en doutait, de nouvelles infos sur Légendes Pokémon : Z-A, il a aussi dévoilé un tout nouveau jeu : Pokémon CHAMPIONS !

Centré sur les combats, ce nouveau jeu permettra de transférer ses Pokémon préférés pour livrer des combats avec les Pokémon de ses amis.

En attendant d'autres détails, retrouvez le trailer et une présentation de Pokémon CHAMPIONS qui arrive prochainement sur mobiles et sur "les consoles de la famille Switch"

Tout ce que vous adorez dans les combats Pokémon, réuni en un seul endroit, voici Pokémon Champions ! Ce titre inédit centré sur les combats Pokémon comprendra les mécaniques de jeu classiques, telles que les types, les talents et les capacités. En proposant un environnement riche et propice aux stratégies variées, ce nouveau titre devrait ravir aussi bien les novices que les fans de longue date. Ce n’est pas tout, car vous pourrez également importer des Pokémon depuis Pokémon HOME ! Plusieurs modes de jeu vous permettront de vous amuser selon vos envies, alors attendez-vous à livrer des combats interplateformes aux côtés de vos Pokémon favoris sur Nintendo Switch et appareils mobiles !