Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar dévoilés dans le DLC 2 des derniers Pokémon

Dans la vidéo spéciale sur le Pass d'extension de Pokémon Epée / Bouclier publiée plus tôt dans la journée, nous avons découvert la forme de Galar des Pokémon légendaires Artikodin, Électhor et Sulfura que nous pourrons admirer dans le DLC 2 : Les Terres Enneigées de la Couronne (attendu cet automne.) Retrouvez ci-dessous les détails et les images de ces nouvelles formes prometteuses ainsi que le passage de la vidéo dédiée au DLC 2.

ÉLECTHOR DE GALAR Un Pokémon légendaire en quête d'adversaires puissants Ce Pokémon migrateur apparaît à Couronneige une fois tous les dix ans. On a longtemps pensé qu'il s'agissait du légendaire Électhor croisé dans d'autres régions. Agressif et belliqueux, il ne peut pas s'empêcher de défier en combat les Pokémon qu'il pense plus forts que lui. Vif comme l'éclair Ce Pokémon oppresse son adversaire avec ses mouvements rapides et ses redoutables coups de pied décochés grâce à ses puissantes jambes. Lorsqu'il dévale des falaises ou des flancs rocheux à toute allure, on croirait apercevoir un éclair s'abattre sur le sol. En revanche, ses ailes atrophiées entravent sa capacité à voler. La capacité signature de l'Électhor de Galar : Coup Fulgurant De type Combat, cette capacité physique submerge l'adversaire par ses mouvements hyper rapides qui se terminent par un puissant coup de pied. Elle réduit également la Défense de la cible.

ARTIKODIN DE GALAR Un Pokémon légendaire implacable et arrogant Ce Pokémon migrateur apparaît à Couronneige une fois tous les dix ans. On a longtemps pensé qu'il s'agissait du légendaire Artikodin croisé dans d'autres régions. Malgré une personnalité froide et impitoyable, il se déplace avec beaucoup d'élégance. Il flotte dans les airs sans jamais battre des ailes grâce à ses pouvoirs psychiques. Des pouvoirs psychiques glaçants Ce Pokémon utilise ses intenses pouvoirs psychiques directement sur les cellules des êtres vivants. Les rayons projetés par ses yeux sont d'une efficacité redoutable et ils peuvent immobiliser leur cible comme s'ils la gelaient. Il suffit ensuite à Artikodin de Galar d'achever son adversaire grâce aux pouvoirs psychiques concentrés dans ses ailes. La capacité signature de l'Artikodin de Galar : Regard Glaçant De type Psy, cette capacité spéciale inflige des dégâts grâce aux rayons tirés depuis ses yeux. Elle peut aussi geler la cible.