Pokémon Epée et Bouclier - Comment obtenir gratuitement Zacian et Zamazenta Chromatiques avec Micromania

Sortis depuis le mois de novembre 2019, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier continuent de déchainer les passions, notamment avec les nombreux Pokémon spéciaux et / ou chromatiques distribués. Après Papa Zarude et Celebi Chromatique, nous nous attaquons ce jour à l'acquisition des deux Pokémon légendaires de cette génération en version chromatique : Zacian et Zamazenta.

Pour les obtenir, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur le site de Micromania, et de cliquer sur le formulaire de chaque Pokémon pour obtenir un code dans les prochains jours. A noter qu'il faudra donc faire la manipulation 2 fois, et bien sûr posséder un compte Micromania.

Pour obtenir Zacian Chromatique, cliquez ici

Pour obtenir Zamazenta Chromatique, cliquez ici

Procédure pour récupérer les Pokémon : Lancez votre jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. Sélectionnez « Cadeau Mystère » dans le menu principal. Sélectionnez « Recevoir un Cadeau Mystère ». Sélectionnez « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet.* Saisissez votre code. Le cadeau est transféré dans votre jeu. (Les Pokémon apparaissent dans votre équipe ou votre Boîte Pokémon. Les objets apparaissent dans votre Sac ou dans la cabine d'essayage de n'importe quelle boutique de Galar.) N'oubliez pas de sauvegarder votre partie.

