Pokémon La série - Sacha et Pikachu tirent leur révérence avec une dernière salve d'épisodes

Qui aurait pu croire qu'un jour on ferait nos adieux à Sacha et son Pikachu dans la série animée Pokémon ? Suite à la conclusion du Tournoi du Couronnement (à retrouver ici), les fans de la licence se demandaient comment allait se dérouler la nouvelle saison de Pokémon, et si Sacha et Pikachu allaient embrayer vers la nouvelle région de Paldea. The Pokémon Company vient d'apporter de nouvelles informations concernant l'animé, à commencer par un "au revoir".

Sacha et Pikachu tireront officiellement leur révérence avec 11 épisodes spéciaux qui rejoindront la saison Pokémon, les voyages ultimes. Ces épisodes seront diffusés au Japon à partir du vendredi 13 janvier, ce qui signifie qu'un tout nouveau chapitre de la licence animée est sur le point de voir le jour.