Pokémon, les Horizons : premières infos et bande annonce de la nouvelle série animée Pokémon

La nouvelle série animée Pokémon a un nom : Pokémon, les horizons. Elle sera diffusée dans le monde entier dès cette année. Exit Sasha et Pikachu (ou presque) la série tentera de se renouveler après 25 ans d'existence en nous présentant de nouveaux héros, Liko et Rhod... En attendant d'autres détails, découvrez la première bande annonce de l'animée ainsi que les personnages principaux en images sur cette page. Plus d'infos avec nos news précédentes (en bas de page).

Embarquez dans une nouvelle aventure avec La série : Pokémon, les horizons ! Suivez Liko et Rhod dans leur découverte des mystères qui les entourent, et rencontrez Friede, Capitaine Pikachu, Amethio ainsi que d’autres personnages lors de leurs aventures passionnantes !

