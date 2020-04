Pokémon la série : Riolu rejoint l'équipe de Sacha

Alors que nous attendons toujours sa diffusion en Occident, la saison 23 de Pokémon, la série animée bat son plein au Japon. Dans l'épisode de cette semaine, Sacha (Satoshi au Japon) vient de faire l'acquisition d'un nouveau Pokémon et camarade. C'est donc un Riolu fraichement sorti de son œuf et avec un fort caractère qui devient le nouveau compagnon de voyage de Sacha et Go (le nouveau protagoniste de cette saison).

Pour rappel, dans cette saison Sacha a une équipe que l'on pourrait familièrement qualifier "de bourrins" et qui est constituée dorénavant de 4 Pokémon :

Pikachu

Dracolosse

Ectoplasma

Riolu

Il ne reste plus qu'à voir si Riolu restera à son stade actuel, ou évoluera en Lucario, et qui seront également les prochains Pokémon à rejoindre l'équipe du maitre de la ligue Pokémon d'Alola. Peut-être le retour de Dracaufeu ?