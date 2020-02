Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution : la nouvelle version du film désormais disponible sur Netflix

Pour le Pokémon Day, les fans peuvent retrouver la toute dernière version du film Pokémon original sorti en France en 2000. Entièrement repensé en image de synthèse, le film rappellera de très bons souvenirs aux plus anciens dresseurs parmi nous. Sorti en salles l'année dernière au Japon où il a été plébiscité par les fans, Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution est disponible en Occident sur Netflix.

Dans ce nouveau film animé, Sacha et Pikachu découvrent les secrets de Mew et confrontent le Pokémon légendaire Mewtwo.

Faites chauffer le pop-corn, car le nouveau film d'animation Pokémon est maintenant disponible en tant que Netflix Original. Le film en images de synthèse Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution est une nouvelle interprétation de Pokémon : Le film, sorti en France en 2000. L'année dernière, lors de ses débuts au Japon, ce film a connu un grand succès et a occupé dès le premier week-end l'une des premières places au box-office.

Dans Pokémon : Mewtwo contre-attaque – Évolution, des chercheurs découvrent et utilisent un fossile du Pokémon fabuleux Mew, donnant le jour à une créature contraire aux lois de la nature : Mewtwo, un Pokémon légendaire créé pour devenir un instrument de destruction. Lorsque Mewtwo prend conscience de sa sinistre origine, il développe une haine à l'encontre de ses créateurs humains et cherche vengeance. Sacha, Pikachu et leurs amis sont pris dans cette tourmente.