Les Peluches Gigamax Pikachu et Miaouss envahissent le Pokémon Center

Qui a dit que la taille ne comptait pas ? Pas The Pokemon Company apparemment. Si les peluches estampillées Pokémon ont, comme tout autre peluche en général une taille allant de 20 à 30cm en moyenne, deux nouvelles créations vont venir bousculer ces codes. La firme vient en effet de révéler des peluches de Pikachu et Miaouss dans leur forme Gigamax, apparues dans Pokémon Epée et Pokémon Bouclier et exclusives au Pokémon Center.

Pikachu forme Gigamax

4,36 kg

Dimensions : 57 x 60 x H80 cm

44.000 Yens (370,9€)

Miaouss forme Gigamax

3,05 kg

Dimensions : 80 x 25 x H165 cm

33.000 Yens (278,20€)

Si les précommandes de ces deux peluches XXL sont déjà ouvertes, la livraison quand à elle ne débutera pas avant le mois d'octobre.